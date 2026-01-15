Глава европейской дипломатии Кая Каллас в частной беседе с лидерами политических групп Европарламента призналась, что обстановка в мире стала слишком гнетущей. Как сообщает Politico, Каллас иронично заметила, что сейчас - «хороший момент», чтобы начать пить.

Реплика прозвучала во время неформального общения, когда евродепутаты поздравляли друг друга с наступившим новым годом. По словам двух источников, присутствовавших на встрече, Каллас подчеркнула, что обычно равнодушна к алкоголю, но масштаб мировых проблем заставляет пересмотреть привычки.

Ирония Каллас прозвучала не на пустом месте. Пока в Брюсселе обменивались поздравлениями, представители Дании и Гренландии вели непростые переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Центральной темой стали возобновившиеся дискуссии о претензиях Дональда Трампа на Гренландию. На фоне споров о безопасности в Арктике и непредсказуемой политики новой администрации США, шутка Каллас выглядит скорее как горькая констатация новой политической реальности.