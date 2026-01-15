Baltijas balss logotype
«Хороший момент», чтобы начать пить: Кая Каллас оценила мировую ситуацию 3 1016

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хороший момент», чтобы начать пить: Кая Каллас оценила мировую ситуацию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в частной беседе с лидерами политических групп Европарламента призналась, что обстановка в мире стала слишком гнетущей. Как сообщает Politico, Каллас иронично заметила, что сейчас - «хороший момент», чтобы начать пить.

Реплика прозвучала во время неформального общения, когда евродепутаты поздравляли друг друга с наступившим новым годом. По словам двух источников, присутствовавших на встрече, Каллас подчеркнула, что обычно равнодушна к алкоголю, но масштаб мировых проблем заставляет пересмотреть привычки.

Ирония Каллас прозвучала не на пустом месте. Пока в Брюсселе обменивались поздравлениями, представители Дании и Гренландии вели непростые переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Центральной темой стали возобновившиеся дискуссии о претензиях Дональда Трампа на Гренландию. На фоне споров о безопасности в Арктике и непредсказуемой политики новой администрации США, шутка Каллас выглядит скорее как горькая констатация новой политической реальности.

#США #алкоголь #Европарламент #Дональд Трамп #Европа #дипломатия #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • 15-го января

    ну тогда это обьясняет её "мудрые высказывания"

    6
    1
  • NS
    Nothing Special
    15-го января

    Это такой кринж. Могла бы посоветовать что-то из здоровых напитков, но тут совет алкаша... При этом Латвия в тройке самых запойных стран ЕС, и якобы в надежде уменьшить объем алкашни наши правители повышают акцизы, как будто это кого-то остановит. Но министр честно раздает базу и делится с миром что у нее на уме ежедневно. Правильно Браже, не дай статистике упасть, хоть в чем-то наша страна должна держать лидерство, молодчинка.

    14
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го января

    Наша Браже уже успела подсказать, чем именно бухать надо - джином заливаться. Вот зачем Браже стремится на работу в Брюссель - две собутыльницы-алкашки просто обязаны воссоединиться!

    27
    3
Читать все комментарии

