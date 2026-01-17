Российские военные командиры распространяют ложную информацию о ситуации на поле боя, пытаясь таким образом повлиять на решения США относительно мирных переговоров, говорится в последнем отчёте аналитиков Американского института изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на UNN.

В отчёте ISW подчёркивается, что российские военные командиры демонстрируют чёткую тенденцию к публичному распространению недостоверной информации с фронта, что является частью более широкой когнитивной войны, направленной на влияние на процесс принятия решений в США по текущим мирным переговорам.

Аналитики отмечают, что "цель этих заявлений Кремля – продвигать ложный нарратив о якобы неизбежной победе России в Украине и убедить Украину и Запад в том, что Киев должен принять требования России, опасаясь будущих наступательных операций или прорывов".

"Купянск стал особенно болезненной точкой для российских военных командиров, возможно, потому, что существует опасение, что реальная ситуация на фронте в этом районе может подорвать нарратив о героизме российской армии, который пытаются распространять Путин и высшее военное руководство России", – говорится в отчёте.