Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российские командиры лгут о ситуации на фронте, чтобы повлиять на решения США - ISW 0 967

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российские командиры лгут о ситуации на фронте, чтобы повлиять на решения США - ISW
ФОТО: Thought Co

Российские военные командиры распространяют ложную информацию о ситуации на поле боя, пытаясь таким образом повлиять на решения США относительно мирных переговоров, говорится в последнем отчёте аналитиков Американского института изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на UNN.

В отчёте ISW подчёркивается, что российские военные командиры демонстрируют чёткую тенденцию к публичному распространению недостоверной информации с фронта, что является частью более широкой когнитивной войны, направленной на влияние на процесс принятия решений в США по текущим мирным переговорам.

Аналитики отмечают, что "цель этих заявлений Кремля – продвигать ложный нарратив о якобы неизбежной победе России в Украине и убедить Украину и Запад в том, что Киев должен принять требования России, опасаясь будущих наступательных операций или прорывов".

"Купянск стал особенно болезненной точкой для российских военных командиров, возможно, потому, что существует опасение, что реальная ситуация на фронте в этом районе может подорвать нарратив о героизме российской армии, который пытаются распространять Путин и высшее военное руководство России", – говорится в отчёте.

Читайте нас также:
#Путин #США #Украина #дезинформация #кремль #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
2
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео