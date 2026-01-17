Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сектор Газа: в США назвали состав руководства «Совета мира» 2 186

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сектор Газа: в США назвали состав руководства «Совета мира»

В состав руководства "Совета мира" войдут Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Тони Блэр, сообщил Белый дом. Совет должен обеспечить реализацию мирного плана Трампа для сектора Газа, пишет DW.

В состав исполнительного совета так называемого "Совета мира", который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это следует из пресс-релиза, обнародованного на сайте Белого домав пятницу, 16 января.

"Совет мира" должен гарантировать воплощение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа, позволяя вести стратегическое наблюдение, мобилизуя международные ресурсы и "обеспечивая подотчетность в период перехода сектора Газа от конфликта к миру и развитию", указано в документе. Председателем этого органа будет сам Дональд Трамп.

"Исполнительный совет сектора Газа"

Верховным представителем по сектору Газа был назначен болгарский дипломат Николай Младенов. В его задачи войдет обеспечение взаимодействия между технократической палестинской администрацией и "Советом мира", отмечает Белый дом.

Кроме того, в поддержку Офиса Верховного представителя и технократической администрации был создан "Исполнительный совет сектора Газа". Помимо самого Младенова, в него вошли Уиткофф, Кушнер, Блэр, глава МИД Турции Хакан Фидан, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и другие.

Германия готова к работе в "Совете мира" для сектора Газа

Как заявил в тот же день, 16 января, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), Берлин готов принять участие в работе "Совета мира". "Мы ожидаем, что в скором времени пройдут конкретные обсуждения на эту тему и, может быть, последует приглашение", - сказал глава немецкой дипломатии после встречи со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

Ранее газета The Telegraph писала, что в составе "Совета мира", вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.

"Думаю, что "Совет мира" будет важным учреждением", - добавил Вадефуль 16 января. По словам главы МИД ФРГ, будущее сектора Газа будет успешным лишь в том случае, если ХАМАС - организация, признанная в ЕС и США террористической, - не будет в нем участвовать.

Формирование "Совета мира" для сектора Газа

О формировании "Совета мира" было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.

14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа. Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа. "(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждал лидер движения Халиль аль-Хайа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 70 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

DW

Читайте нас также:
#США #ближний восток #Дональд Трамп #дипломатия #Хамас #сектор газа #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го января

    После 7 октября Израиль бомбил 6 стран... Аж плакать хочется,какой бедный и несчастный Исраель,сам же организовавший 7 октября как и беспорядки в Иране,где поовязали сеть агентов Моссада.... И есть факты,доказательства,видеосьемки..

    3
    1
  • A
    Aleks
    17-го января

    Лично Такер Карлсон и многие из журналистов,ездившие в Палестину и которых не успели нейтрализовать израильские власти,видели все зверства,которые творил Израиль на оккупированных территориях и есть задокументированные свидетельства фашизма Израиля.... А вы ,суки недоеврейские,пишите,что сведений нет?;🔯😈👽 Что 20000 детей не погибло? Забыли про Холокост ?😈🔯👽 А ведь история может повториться ...

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео