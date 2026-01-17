В состав исполнительного совета так называемого "Совета мира", который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это следует из пресс-релиза, обнародованного на сайте Белого домав пятницу, 16 января.

"Совет мира" должен гарантировать воплощение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа, позволяя вести стратегическое наблюдение, мобилизуя международные ресурсы и "обеспечивая подотчетность в период перехода сектора Газа от конфликта к миру и развитию", указано в документе. Председателем этого органа будет сам Дональд Трамп.

"Исполнительный совет сектора Газа"

Верховным представителем по сектору Газа был назначен болгарский дипломат Николай Младенов. В его задачи войдет обеспечение взаимодействия между технократической палестинской администрацией и "Советом мира", отмечает Белый дом.

Кроме того, в поддержку Офиса Верховного представителя и технократической администрации был создан "Исполнительный совет сектора Газа". Помимо самого Младенова, в него вошли Уиткофф, Кушнер, Блэр, глава МИД Турции Хакан Фидан, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и другие.

Германия готова к работе в "Совете мира" для сектора Газа

Как заявил в тот же день, 16 января, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), Берлин готов принять участие в работе "Совета мира". "Мы ожидаем, что в скором времени пройдут конкретные обсуждения на эту тему и, может быть, последует приглашение", - сказал глава немецкой дипломатии после встречи со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

Ранее газета The Telegraph писала, что в составе "Совета мира", вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.

"Думаю, что "Совет мира" будет важным учреждением", - добавил Вадефуль 16 января. По словам главы МИД ФРГ, будущее сектора Газа будет успешным лишь в том случае, если ХАМАС - организация, признанная в ЕС и США террористической, - не будет в нем участвовать.

Формирование "Совета мира" для сектора Газа

О формировании "Совета мира" было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.

14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа. Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа. "(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждал лидер движения Халиль аль-Хайа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 70 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

DW