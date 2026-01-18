Baltijas balss logotype
Европа готовит ответные санкции против США 0 289

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европа готовит ответные санкции против США

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин против США на €93 млрд или ограничения доступа американских компаний на европейский рынок в ответ на угрозы Трампа в адрес стран НАТО, которые выступают против его кампании по захвату Гренландии.

Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников, которые участвуют в подготовке ответных мер.

Ограничения необходимы Европе для того, чтобы иметь рычаги влияния на ключевых встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточнили собеседники.

По их словам, большинство европейских стран призывают к диалогу с Трампом прежде, чем напрямую угрожать ответными мерами.

Как пишет FT, министры финансов Франции и Германии должны встретиться в Берлине в понедельник и затем отправиться в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами.

«Этот вопрос также необходимо будет обсудить со всеми партнерами G7 под председательством Франции», — добавил один из источников издания.

Читайте нас также:
#НАТО #США #санкции #Дональд Трамп #дипломатия #экономика #Евросоюз #торговая война #политика
Оставить комментарий

