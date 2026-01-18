Baltijas balss logotype
За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
ФОТО: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет применить «торговую базуку» в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа против ряда стран Европейского союза (ЕС) из-за позиции по присоединению Гренландии. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Макрон заявил после введения Трампом тарифов о необходимости ответного использования Евросоюзом «инструмента противодействия принуждению» (anti-coercion instrument), пишет издание. По его словам, европейские страны должны бороться с угрозой введения пошлин против них.

«Это оружие — никогда ранее не применявшееся и получившее название "базука" ЕС в сфере торговли — позволяет ограничивать импорт товаров и услуг», — сообщает издание.

«Инструмент противодействия принуждению» вступил в силу в декабре 2023 года и направлен для защиты интересов Евросоюза и отдельных стран — членов объединения от экономического принуждения, в том числе и с помощью пошлин. ЕС может принять «ответные меры», такие как тарифы, ограничения на торговлю товарами и услугами, ограничения доступа к государственным программам и финансовым рынкам или меры, затрагивающие права интеллектуальной собственности и прямые иностранные инвестиции.

#Дональд Трамп #торговля #экономика #тарифы #торговая война #политика
Оставить комментарий

Видео