Программа развития ООН перенесёт 300 рабочих мест из Нью-Йорка в Бонн 0 118

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Программа развития ООН перенесёт 300 рабочих мест из Нью-Йорка в Бонн
ФОТО: Instagram

Программа развития ООН (UNDP) перенесёт около 300 рабочих мест из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке в немецкий город Бонн, расположенный на западе страны. Ещё около 100 рабочих мест будет перемещено в Мадрид, заявила UNDP в понедельник, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Точный график переноса рабочих мест пока не объявлен.

UNDP работает примерно в 170 странах и зависимых территориях. В организации занято около 22 000 сотрудников, из которых более 19 000 работают в национальных офисах и региональных центрах.

Бонн, бывшая столица Федеративной Республики Германия, уже является местом размещения 27 учреждений ООН с общим числом сотрудников около 1200 человек. Он является одним из важнейших европейских центров ООН наряду с Женевой и Веной.

В Бонне расположены штаб-квартиры Секретариата ООН по вопросам климата, Программы добровольцев ООН и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что этот шаг UNDP "укрепляет статус Бонна как места расположения учреждений ООН" и "даёт важный политический сигнал доверия к внешней политике Германии — особенно в то время, когда система ООН и принципы многосторонности находятся под давлением".

"Германия остаётся защитником и активным участником международного сотрудничества — потому что это важно и для нашей безопасности, свободы и благополучия", — добавил Вадефуль.

Штаб-квартира UNDP останется в Нью-Йорке, где также находятся региональные офисы, в том числе по Европе, а также представительства отдельных государств.

#ООН #Нью-Йорк #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео