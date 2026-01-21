Baltijas balss logotype
Будет важное заявление! Путин и Уиткофф встретятся завтра по инициативе России 5 789

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Будет важное заявление! Путин и Уиткофф встретятся завтра по инициативе России
ФОТО: пресс-фото

22 января спецпосланник президента США Уиткофф по инициативе российской стороны встретится с Путиным в Москве. Ранее на этой неделе американцы провели переговоры со спецпредставителем президента РФ Дмитриевым в Давосе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 22 января. Об этом в среду, 21 января, Уиткофф сообщил телеканалу CNBC, его слова приводит агентство Reuters.

"У нас будет встреча с ним (с Путиным. - Ред.) в четверг. О встрече просит российская сторона. Я думаю, они сделают важное заявление", - сказал Уиткофф. По словам представителя президента США, 21 января, до вылета в Россию, он также встретится с украинской стороной.

Слова представителя Трампа о встрече с Путиным подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", - сказал он РБК.

В Давосе Уитккофф и Кушнер встречались с Дмитриевым

В Москву Уиткофф и Кушнер отправятся из швейцарского Давоса, где с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Там американская сторона, в частности, провела 20 января встречу со спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Уиткофф, как передает российское госагентство "РИА Новости", назвал эти переговоры "очень позитивными".

О новой поездке Уиткоффа в Москву СМИ писали в середине января

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву для встречи с Путиным. Отмечалось, что встреча может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не окончательны, а сроки могут сдвинуться из-за нестабильной ситуации вокруг Ирана.

Тогда Песков, комментируя эту новость, заявил, что диалог с американской стороной идет, и выразил надежду, что визит представителей США в Москву состоится, "как только даты будут согласованы".

С начала прошлого года, когда Трамп вернулся в Белый дом, Уиткофф встречался с Путиным шесть раз. Последние переговоры прошла 2 декабря в Москве.

(5)
  • A
    Aleks
    21-го января

    Есть хороший,старый анекдот от Сюткина про Украина ,рассказанный ещё лет 20&25 обратно -Диду,а кто такие евреи и Gиды? Ну,внучок,евреи умные люди,что то изобретают,играют в шахматы,занимаются бизнесом и наукой... И живут они в Израиле. А G.и..д...ы жадные,грабят людей,изобретают различные криминальные схемы по обогащению и никого не жалеют. И живут они на Украине... P. S. Можно,конечно,продолжить ...😀

    4
    2
  • bt
    bory tschist
    21-го января

    ... ну, прилетит Уиткoфф, – встретятся, плешивый нагородит ему уйму своих гóнических "условий" – Уиткoфф повернётся и – назад улетит. _ p.s. американец (в смысле – "переговорoв" с кремлёвскoй группировкой) ещё – юнец, и не знаeт – чем они обычно заканчивались, заканчиваются и будут всегда, пока в кремле дежурит банда, заканчиваться

    3
    18
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    21-го января

    Только вспомнишь про говно, как глядишь - опять оно! Тсич, кому интересны твои высеры из далекой Британии? Аналитик из тебя - только от слов "анал" и "налить", во всём остальном ты был и остаёшься унылым клоуном, чьи однообразные неумные шутки уже надоели. Иди уже чем полезный займись - яичницу хотя бы пожарь в своей дорогой сковородке. Только яйца предварительно вымой. И побрей...

    8
    0
  • A
    Aleks
    21-го января

    Как сказал как то Соловьев,осмотрев гостей на своей программе -О,у нас сегодня еврейский междусобойчик!🔯😀 Еврейский междусобойчик между Путиным и Уиткофом,да и Дмитриев совсем не русский. Интересно,уже всю Россию продали или ещё чуток оставили?!😈

    5
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    21-го января

    "Бей жи.дов - спасай Россию!" - кричали черносотенцы. Жи.дов перебили, а Россию так и не спасли...

    4
    3
Читать все комментарии

