22 января спецпосланник президента США Уиткофф по инициативе российской стороны встретится с Путиным в Москве. Ранее на этой неделе американцы провели переговоры со спецпредставителем президента РФ Дмитриевым в Давосе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 22 января. Об этом в среду, 21 января, Уиткофф сообщил телеканалу CNBC, его слова приводит агентство Reuters.

"У нас будет встреча с ним (с Путиным. - Ред.) в четверг. О встрече просит российская сторона. Я думаю, они сделают важное заявление", - сказал Уиткофф. По словам представителя президента США, 21 января, до вылета в Россию, он также встретится с украинской стороной.

Слова представителя Трампа о встрече с Путиным подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", - сказал он РБК.

В Давосе Уитккофф и Кушнер встречались с Дмитриевым

В Москву Уиткофф и Кушнер отправятся из швейцарского Давоса, где с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Там американская сторона, в частности, провела 20 января встречу со спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Уиткофф, как передает российское госагентство "РИА Новости", назвал эти переговоры "очень позитивными".

О новой поездке Уиткоффа в Москву СМИ писали в середине января

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву для встречи с Путиным. Отмечалось, что встреча может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не окончательны, а сроки могут сдвинуться из-за нестабильной ситуации вокруг Ирана.

Тогда Песков, комментируя эту новость, заявил, что диалог с американской стороной идет, и выразил надежду, что визит представителей США в Москву состоится, "как только даты будут согласованы".

С начала прошлого года, когда Трамп вернулся в Белый дом, Уиткофф встречался с Путиным шесть раз. Последние переговоры прошла 2 декабря в Москве.