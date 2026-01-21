Baltijas balss logotype
Европарламент поддержал помощь регионам, затронутым отказом от ископаемого топлива 0 149

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент поддержал помощь регионам, затронутым отказом от ископаемого топлива
ФОТО: Thought Co

Европейский парламент во вторник 67 процентами голосов поддержал доклад «Директива о справедливом переходе в сфере занятости», главным докладчиком по которому является депутат Европарламента Яна Тоом от Центристской партии Эстонии.

Согласно докладу, Европейская комиссия должна принять директиву о справедливом переходе, чтобы избежать потери рабочих мест в регионах, затронутых «зеленым» и цифровым переходом.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию обязать страны-члены ЕС разрабатывать и внедрять стратегии справедливого перехода и контролировать их выполнение, защищать работников от несправедливых увольнений, гарантировать им право на оплачиваемое обучение в рабочее время, создавать реальные рабочие места и отказаться от плана по упразднению с 2028 года Фонда справедливого перехода. В проекте бюджета ЕС на 2028–2034 годы этот фонд не предусмотрен. «Непонятно, как это вообще возможно, – прокомментировала Яна Тоом. – Последствия перехода никуда не денутся. У ЕС есть объективное моральное обязательство поддерживать пострадавшие регионы и после 2027 года».

«Для рынка труда справедливый переход означает три вещи: мы должны защитить работников от неожиданной потери работы, дать им возможность учиться и позволить им влиять на изменения, – сказала на обсуждении доклада еврокомиссар по вопросам кризисного управления и равенства Хаджа Лабиб. – Еврокомиссия полна решимости сделать Европу местом, где компании могут инвестировать и внедрять инновации, а работники получают поддержку на меняющемся рынке труда... Если доклад будет принят, Еврокомиссия готова оценить его выводы и рассмотреть дальнейшие шаги в рамках ограничений, установленных договорами, и с учетом действующего законодательства».

В подготовке доклада участвовала Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC). По словам конфедеративного секретаря ETUC Людовика Воета, Брюссель слишком долго пренебрегал своими обязанностями, в то время как положение работников только ухудшалось: «В хаотичных закрытиях заводов и увольнениях, которые сейчас терзают Европу, нет победителей. Европа навсегда теряет свой промышленный потенциал, работникам все труднее найти столь же качественную работу... Это голосование посылает Еврокомиссии четкий сигнал: работники по всей Европе больше не могут ждать».

«Сегодняшнее событие важно не только для Эстонии, – сказала Яна Тоом. – В 2019–2023 годах в промышленном секторе ЕС было потеряно более миллиона рабочих мест, и хотя причин тому несколько, очевидно, что „зеленый“ курс усугубил ситуацию. С самого начала было ясно, что переход будет справедливым только в том случае, если будет оказана помощь регионам, затронутым отказом от ископаемого топлива. До сих пор этот переход был справедливым лишь на словах. Финансовая поддержка была недостаточной, страны-члены часто помогали пострадавшим регионам половинчато, утраченные рабочие места не воссоздавались должным образом – и Эстония, к сожалению, здесь не исключение. Наш доклад – это шаг к исправлению ситуации».

Доклад «Директива о справедливом переходе в сфере занятости» относится к категории законодательных докладов по инициативе Европарламента. Другими словами, Еврокомиссия обязана учитывать позицию Европарламента при разработке соответствующих правовых актов. В данном случае речь идет о пакете «Дорожная карта по созданию качественных рабочих мест» (Quality Jobs Roadmap), который включен в план работы Еврокомиссии на второй квартал этого года.

Оставить комментарий

