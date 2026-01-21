Комиссия при Центре отечественных языков Финляндии - Kotus, будет работать над возрождением и развитием карельского языка.

. Ранее подобные комиссии существовали только для финского, шведского, саамского, жестовых языков, а также для языка рома.

Председателем комиссии назначен профессор Хельсинкского университета Рихо Грюнталь, а заместителем – Илья Мошников из Университета Восточной Финляндии. Среди других членов – Ольга Карлова, Эва-Кайса Линна, Елена Рапа, Маркку Сукси, Мартти Талья и Оути Танцош.

За развитие карельского языка и практическую языковую работу отвечает Университет Восточной Финляндии. У вуза есть общенациональная задача по исследованию, преподаванию и возрождению карельского языка.

По оценкам, на карельском языке в Финляндии говорят около 10 000 человек. Создание новой комиссии не меняет статус языка, но обеспечивает стабильность в языковых вопросах и расширяет возможности для его возрождения.

Карельский язык находится под угрозой исчезновения, предупреждают финские ученые.

– Ответственность на наших плечах огромная, потому что речь идет о целой части населения, чей язык и культура в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Наша цель в том, чтобы поддержать и возродить язык, чтобы по-прежнему были карелоязычные карелы, знающие свои корни и культуру, – подчеркивает профессор карельского языка и культуры Хелка Риионхеймо, возглавляющий проект по возрождению языка.

– Мы стремимся к тому, чтобы передать язык новым людям, поскольку в данный момент это критично. Его носителей мало и они все пожилого возраста. Нам нужны инструменты для того, чтобы молодое поколение освоило язык и начало использовать его, – говорит профессор.

Она указывает, что на карельском языке в Финляндии говорят так же долго, как и на финском.

Карельский язык можно изучать в Университете Восточной Финляндии в качестве второстепенного предмета или в Открытом университете, где в последние годы популярность языка возросла. Наибольшей популярностью пользуются базовые курсы диалектов.

На деле работа по восстановлению языка лежит на плечах всего нескольких людей. Ключевая роль в этом процессе у трех преподавателей разных диалектов карельского.

Преподаватель беломорокарельского диалекта университета Ольга Карлова признает, что нагрузка высокая, так как преподавателей мало. Она ощущает большую ответственность также за тех, кого удалось заинтересовать карельским языком.

– Приходится сохранять позитивный настрой, хотя язык и умирает, – говорит она.