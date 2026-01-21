Разработки будут внедрены во все несекретные и секретные сети.

Министерство войны США представило стратегию ускоренного развития искусственного интеллекта для внедрения технологий ИИ в военной сфере.

В заявлении ведомства говорится, что Пентагон запускает стратегию ускоренного развития ИИ. Она призвана укрепить лидерство США в использовании искусственного интеллекта в военных целях и обеспечить стране бесспорное мировое первенство в области создания вооруженных сил нового поколения, основанных на ИИ.

Стратегия, реализуемая в соответствии с Директивой президента США Дональда Трампа, сосредоточена на трех ключевых направлениях. Это ведение боевых действий, разведывательная деятельность и оперативное управление.

Как сообщает AP News, министр войны Пит Хегсет также отметил, что модели искусственного интеллекта «будут внедрены во все несекретные и секретные сети» оборонного ведомства.

Как уточняет агентство, подобные заявления сделаны параллельно с международным скандалом вокруг нейросети Grok. В начале января Еврокомиссия обвинила соцсеть X в генерации антисемитского и другого неприемлемого контента с помощью нейросети Grok. Позднее Малайзия и Индонезия заблокировали доступ к Grok. После этого о возможном запрете платформы также заявили власти Великобритании.

В ответ на критику платформа ограничила возможность создавать ИИ-изображения, оставив этот инструмент только для платных подписчиков. Сам Илон Маск ранее отвергал обвинения в том, что именно Grok может использоваться для создания сексуализированного контента, и заявлял, что правительства «просто хотят подавить свободу слова».