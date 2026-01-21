Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стратегия умиротворения закончилась» - в Европарламенте намекнули на продажу долговых активов США 0 617

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
Euronews
Изображение к статье: «Стратегия умиротворения закончилась» - в Европарламенте намекнули на продажу долговых активов США

Глава европарламентской группы «Обновить Европу» призывает давать жёсткий ответ на действия и заявления президента США.

Европа должна «вести жёсткую игру» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран и на риторику о захвате Гренландии, заявила евродепутат и председатель парламентской группы «Обновить Европу» в утреннем шоу Euronews «Европа сегодня»:

«Мы должны действовать сильнее, чем были до сих пор. Мы должны признать, что стратегия умиротворения закончилась и что теперь мы должны играть в жёсткую игру, потому что Трамп понимает только язык силы».

Трамп угрожает ввести 10% пошлины в отношении Дании и семи других европейских стран, что прямо противоречит торговой сделке между ЕС и США, подписанной в Шотландии прошлым летом. По словам Трампа, тарифы могут вырасти и до 25%, если не будет заключено соглашение о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.

Айе уверена, что Европа должна ответить на это демонстрацией своих собственных экономических рычагов.

«Мы можем принять решение о новых пошлинах. Мы можем принять решение о продаже американских долговых обязательств. Вы знаете, что американский долг составляет более 1 триллиона долларов?»

Айе высказывается за использование «Механизма ЕС по борьбе с принуждением» (ACI), который в кулуарах называют «торговой базукой»: он позволит вовсе закрыть американским компаниям доступ на единый европейский рынок.

По словам Валери Айе, все европейские политики должны занять более агрессивную позицию: «Мы сохраняем спокойствие с самого первого дня общения с Дональдом Трампом. И мы должны признать, что это не работает».

Читайте нас также:
#США #Европарламент #Дональд Трамп #торговля #Европа #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: «Аномально холодно»: потепление в Арктике приносит США и Восточной Европе лютые морозы
Изображение к статье: Премьер Бельгии популярно объяснил, почему нельзя конфисковать собственность России
Изображение к статье: Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео