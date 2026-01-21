Европа должна «вести жёсткую игру» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран и на риторику о захвате Гренландии, заявила евродепутат и председатель парламентской группы «Обновить Европу» в утреннем шоу Euronews «Европа сегодня»:

«Мы должны действовать сильнее, чем были до сих пор. Мы должны признать, что стратегия умиротворения закончилась и что теперь мы должны играть в жёсткую игру, потому что Трамп понимает только язык силы».

Трамп угрожает ввести 10% пошлины в отношении Дании и семи других европейских стран, что прямо противоречит торговой сделке между ЕС и США, подписанной в Шотландии прошлым летом. По словам Трампа, тарифы могут вырасти и до 25%, если не будет заключено соглашение о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.

Айе уверена, что Европа должна ответить на это демонстрацией своих собственных экономических рычагов.

«Мы можем принять решение о новых пошлинах. Мы можем принять решение о продаже американских долговых обязательств. Вы знаете, что американский долг составляет более 1 триллиона долларов?»

Айе высказывается за использование «Механизма ЕС по борьбе с принуждением» (ACI), который в кулуарах называют «торговой базукой»: он позволит вовсе закрыть американским компаниям доступ на единый европейский рынок.

По словам Валери Айе, все европейские политики должны занять более агрессивную позицию: «Мы сохраняем спокойствие с самого первого дня общения с Дональдом Трампом. И мы должны признать, что это не работает».