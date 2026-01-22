Baltijas balss logotype
Трамп на церемонии в Давосе официально учредил Совет мира 0 757

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп официально учредил собственный Совет мира, подписав учредительный документ на церемонии в Давосе, где в настоящее время проходит Всемирный экономический форум, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«У этого совета есть потенциал стать одной из самых значимых структур, когда-либо созданных», — заявил Трамп.

Президент США сам возглавляет совет в качестве председателя.

Государства, внесшие миллиард долларов США, смогут получить статус постоянного члена, в то время как для других стран срок участия будет ограничен.

Лишь немногие западные союзники Вашингтона приняли приглашение присоединиться к совету, и единственной страной — членом Европейского союза, которая на данный момент согласилась участвовать, стала Венгрия.

Среди стран, выразивших готовность участвовать, — Албания, Аргентина, Объединённые Арабские Эмираты, Беларусь, Египет, Израиль, Катар, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Вьетнам.

Два крупнейших конкурента Вашингтона — Россия и Китай — также были приглашены, однако пока не выразили твёрдого намерения присоединиться к совету.

Изначально Трамп задумывал этот совет как структуру, контролирующую восстановление сектора Газа.

Позже он предложил расширить полномочия совета, чтобы он мог заниматься конфликтами и кризисами по всему миру. Когда в среду в Давосе его спросили, может ли эта структура заменить ООН, Трамп ответил утвердительно.

#Дональд Трамп #дипломатия #геополитика #внешняя политика #конфликты #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

