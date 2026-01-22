Президент США Дональд Трамп официально учредил собственный Совет мира, подписав учредительный документ на церемонии в Давосе, где в настоящее время проходит Всемирный экономический форум, пишет LETA со ссылкой на DPA.
«У этого совета есть потенциал стать одной из самых значимых структур, когда-либо созданных», — заявил Трамп.
Президент США сам возглавляет совет в качестве председателя.
Государства, внесшие миллиард долларов США, смогут получить статус постоянного члена, в то время как для других стран срок участия будет ограничен.
Лишь немногие западные союзники Вашингтона приняли приглашение присоединиться к совету, и единственной страной — членом Европейского союза, которая на данный момент согласилась участвовать, стала Венгрия.
Среди стран, выразивших готовность участвовать, — Албания, Аргентина, Объединённые Арабские Эмираты, Беларусь, Египет, Израиль, Катар, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Вьетнам.
Два крупнейших конкурента Вашингтона — Россия и Китай — также были приглашены, однако пока не выразили твёрдого намерения присоединиться к совету.
Изначально Трамп задумывал этот совет как структуру, контролирующую восстановление сектора Газа.
Позже он предложил расширить полномочия совета, чтобы он мог заниматься конфликтами и кризисами по всему миру. Когда в среду в Давосе его спросили, может ли эта структура заменить ООН, Трамп ответил утвердительно.
"This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created." - Board of Peace Chairman, President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xo7AwSDdeV— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026
