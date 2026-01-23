Baltijas balss logotype
Associated Press рассказывает, как украинцы спасаются от холодов под бомбежками 0 341

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: После очередного удара по Харькову.

После очередного удара по Харькову.

"Нам приходится использовать все одеяла, которые есть в доме".

Хотя аварийные ремонтные бригады в городах Украины работают в полную силу, чтобы восстановить электроснабжение, ситуация далека от улучшения.

Российские атаки на энегоинфраструктуру оставили украинцев без света и тепла в самую холодную зиму за последние годы. Без отопления остаются сотни многоэтажек в Киеве. И хотя аварийные ремонтные бригады работают в полную силу, чтобы восстановить электроснабжение, ситуация далека от улучшения. Издание Associated Press пообщалось с киевлянами и узнало, как они справляются с отсутствием света и тепла в своих домах.

Супружеская пара, Михаил, 39 лет, и Анна, 43 года, рассказали, что у них есть газовая плита для приготовления пищи, но по ночам они сбиваются в кучу в одной кровати под толстыми одеялами. "Нам приходится использовать все одеяла, которые есть в доме", - сказала Анна.

Днем супруги берут свою 5-летнюю дочь Марию с собой на работу, потому что в детском саду Марии нет отопления. 76-летняя Зинаида Глыга рассказала, что нагревает воду на газовой плите и разливает ее по бутылкам, которые кладет в постель. Она говорит, что не жалуется, потому что украинским солдатам на линии фронта приходится еще хуже.

"Конечно, тяжело, но если представить, через что сейчас проходят наши ребята в окопах, то приходится терпеть", – сказала она. "Что тут поделаешь? Это война".

Татьяна Татаренко сказала, что двое ее сыновей воюют на войне. После того, как беспилотник "Шахед" попал в соседний многоквартирный дом, она стала еще больше бояться ночных российских обстрелов.

"Как будто жизнь в доме остановилась, такое ощущение", – сказала она.

Ее соседка, 89-летняя физик Раиса Дергачова, живет одна и иногда играет на пианино в "ужасном холоде".

"Конечно, это трудно пережить. Мы пережили Вторую мировую войну, а теперь на нас обрушилась эта ужасная война", – сказала она.

Что со светом и теплом в Киеве

В январе РФ атаковала столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - оставив без тепла половину Киева. Сейчас без отопления остаются сотни многоэтажных домов столицы.

Из-за сложной ситуации президент Владимир Зеленский объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН заявил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – вряд ли заработают на полную мощность как минимум до конца текущего отопительного сезона.

#война РФ и Украины #Украина #война #энергетика #гуманитарная помощь #Киев
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
