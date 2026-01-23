Премьер-министр Баварии Маркус Зедер снова затеял спорную тему — объединение федеральных земель Германии. Он уверен: укрупнение регионов поможет сделать страну сильнее и сократить финансовые перекосы между донорами и получателями.

Баварский премьер заявил, что Германия нуждается в более крупных и экономически самостоятельных землях. По его словам, нынешняя структура из 16 федеральных единиц устарела и мешает развитию.

«Крупные земли успешнее маленьких», — подчеркнул он во время заседания фракции CSU в монастыре Банц в Верхней Франконии.

Бавария намерена внести в федеральную комиссию по реформе федерализма предложение о пересмотре границ регионов. Конкретных вариантов объединений Зедер не назвал, но дал понять, что ключевым критерием станет экономическая устойчивость.

«Нам нужны равные игроки, а не слабые территории, зависящие от дотаций», — сказал он.

Финансовая мотивация: Бавария устала платить за других

В основе идеи Зедера — финансовый вопрос. Бавария остается крупнейшим донором в системе Län­der­fi­nan­zaus­gle­ich — механизме, который перераспределяет деньги между богатыми и бедными землями. Берлин, напротив, является главным получателем.

Премьер подчеркнул, что без реформы такая система не имеет будущего.

«Если новая структура не появится, нужно сокращать дотации», — предупредил он.

По мнению Зедера, объединение регионов поможет выровнять экономический потенциал и снизить зависимость отдельных земель от финансовой поддержки других.

Что говорит Конституция

Согласно Основному закону Германии, объединение земель допустимо, если это помогает им эффективнее выполнять свои функции. При этом закон требует учета исторических, культурных и экономических связей, напоминает br.de.

Однако изменить границы можно только по федеральному закону, который должен быть одобрен на референдумах в затрагиваемых регионах. Даже если политики договорятся, окончательное решение остается за гражданами.

Исторический контекст: удачные и неудачные попытки

В истории Германии подобная реформа прошла лишь однажды — в 1952 году, когда из земель Баден, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн образовалась нынешняя земля Баден-Вюртемберг.

Попытка объединить Берлин и Бранденбург в 1996 году закончилась провалом. Хотя берлинцы поддержали идею, в соседнем Бранденбурге 62,7% жителей проголосовали против.

Дискуссии о сокращении числа земель вспыхивали и позже. В 2009 году бывший министр и председатель комиссии по федерализму Петер Штрук (SPD) говорил, что в будущем «16 земель в нынешнем виде существовать не смогут». Тогда же глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаус Циммерман предлагал ограничиться 10‑ю регионами.

Зедер требует большей налоговой самостоятельности

Кроме территориальных изменений, премьер Баварии предлагает расширить налоговые полномочия регионов. Он считает, что земли должны сами регулировать часть налогов, чтобы усилить конкуренцию и мотивировать развитие.

В частности, Зедер предлагает:

-передать землям право самостоятельно устанавливать налог на наследство;

-разрешить изменять ставку подоходного налога на 2% — в сторону повышения или снижения;

-стимулировать здоровую конкуренцию между регионами и повысить ответственность за собственные финансы.

По его мнению, такая реформа укрепит федеральную систему и даст регионам больше возможностей для экономического роста.

Перспективы и сложности

Сам Зедер признает, что идея объединения земель потребует «сверлить толстые доски» — преодолевать политическое сопротивление и бюрократические барьеры. Он отметил, что подобные решения не принимаются за одну ночь. Тем не менее, лидер CSU уверен: партия имеет рычаг влияния, ведь многие решения в Берлине невозможны без ее согласия.

Пока неясно, найдет ли инициатива поддержку в других землях. Однако сам факт обсуждения этой темы показывает: Германия снова стоит перед выбором между традиционной моделью федерализма и попыткой сделать систему более гибкой и современной.

Основные факторы, о которых идет речь:

Реформа федерализма — предложение Зедера сократить число земель.

Финансовое выравнивание — механизм перераспределения средств между регионами.

Конституционный принцип — решение о слиянии принимается через референдум.

Налоговая автономия — идея расширения полномочий земель в сфере налогов.