Белый дом по ошибке внес Бельгию в список стран-участниц "Совета мира", распространенный среди журналистов. Но в перечень не попала Беларусь, которая, в отличие от первой, согласилась вступить в организацию, пишет DW.

Белый дом по ошибке включил Бельгию в список стран, согласившихся войти в созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира". Вероятно, страну перепутали с Беларусью. Об этом в четверг, 22 января, сообщил американский телеканал NBC News.

По его данным, администрация Трампа распространила список из 22 стран, которые, как отмечалось, вошли в "Совет мира". Помимо Бельгии и США, в перечне оказались Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Египет, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция и Узбекистан. При этом в списке не было Беларуси, глава которой Александр Лукашенко подписал документ о вступлении в организацию 20 января.

Официального списка стран-участниц "Совета мира", составленного Белым домом, в открытом доступе нет. При этом перечень государств, в который включена и Бельгия, 22 января опубликовала в соцсети X глава бюро саудовского телеканала Asharq News в Вашингтоне Хиба Наср. "Чтобы внести ясность: список стран был распространен Белым домом", - уточнила она.

МИД Бельгии: Мы не подписывали устав "Совета мира"

Ситуацию прокомментировал вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. "Бельгия не подписывала устав Совета мира. Сообщение об этом неверно. Мы хотим, чтобы Европа выступила с единым и скоординированным ответом. Как и у многих европейских стран, у нас есть некоторые сомнения в этом предложении", - написал он на своей странице в соцсети X.

Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью, включив первую в список стран-участниц "Совета мира", сообщила бельгийская телерадиокомпания VRT со ссылкой на источники в правительстве страны. При этом, по информации NBC, Бельгия действительно подписала документ о вхождении в организацию, но изменила решение в последнюю минуту.

Власти страны данные американского телеканала опровергают. "Мы ни в коем случае не выражали намерения подписать документ. Мы проинформировали наших американских партнеров о причинах, по которым мы не можем подписать его в нынешнем виде", - заявили в пресс-службе Прево.

Созданный Трампом "Совет мира"

"Совет мира" создавался для обеспечения плана мирного урегулирования в секторе Газа. Однако наблюдатели, ознакомившиеся с его уставом, констатируют, что полномочия этого органа могут оказаться гораздо шире, так что он может превратиться в конкурента ООН.

Приглашения войти в "Совет мира" получили около 60 стран. Из них согласие дали более 30, включая Россию, Азербайджан, Армению, ОАЭ и Турцию. Страны ЕС, кроме Болгарии и Венгрии, либо отказались (Норвегия, Словения, Франция и Швеция) от участия в организации, либо не комментировали приглашение. Не согласилась подписывать устав "Совета мира" и Великобритания. На церемонии подписания документа в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе присутствовали представители 19 государств.

При этом приглашение Канады в "Совет мира" президент США отозвал, написав соответствующий пост с обращением к премьер-министру страны Марку Карни в соцсети Truth Social. Это произошло после выступления Карни на ВЭФ, где он, в частности, раскритиковал состояние мировой политики, при которой "великие державы" используют экономическую интеграцию, тарифы и другие инструменты для принуждения "средних держав".

DW