Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Еще несколько недель тому назад европейцы поздравляли себя с тем, что наскребли 90 млрд евро на финансирование военной машины Украины «как минимум в течение еще двух лет».

Изначально они собирались изъять для этой цели суверенные активы России, но ожесточенное сопротивление Бельгии, в чьем депозитарии находится большая часть этих активов, заставило заправил ЕС прибегнуть к запасному плану и согласовать кредит за счет бюджета Евросоюза. Причем участвовать согласились лишь 24 страны из 27 – Венгрия, Чехия и Словакия отказались рисковать бюджетными средствами. «Гарантировать другой стране 90 млрд на два последующих года – полагаю, что такого в нашей истории еще не было», – тем не менее с удовлетворением отметила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Однако такой лакомый кусок сразу сделался предметом раздора внутри самого ЕС. Несмотря на кажущееся единство, внутри ЕС наличествуют разные мнения о том, куда должны пойти деньги из 90-миллиардного бюджета. Как сообщает Politico, Германия и Франция уже сцепились из-за вопроса о том, у кого следует закупать оружие.

Если верить изданию, «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Проблема заключается в том, что Париж ведет активную кампанию за то, чтобы «предоставить льготные условия военным компаниям ЕС для укрепления оборонной промышленности блока». Судя по всему, Макрон также больше не считает США союзником – по крайней мере, таким, которому можно доверять. Французы стремятся «предотвратить поступление денег в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе».

«Украина… срочно нуждается в оборудовании, произведенном третьими странами, в частности, в системах противовоздушной обороны и перехватчиках американского производства, боеприпасах и запасных частях для F-16, а также в средствах нанесения глубоких ударов», – цитирует Politico письмо правительства Нидерландов другим странам ЕС.

«Германия не поддерживает предложения по ограничению закупок в третьих странах», – в свою очередь значится в аналогичном письме германского правительства. Однако есть существенный нюанс: дело в том, что отказываясь от ограничений для американского оружия, немецкие власти не забыли о своих собственных крупнейших оборонных предприятиях. Более того, как сообщает Politico, власти Германии отвергли предложение Макрона о режиме преференций для фирм из стран ЕС, потому что требуют такого режима для фирм из стран, которые – внимание – «оказали наибольшую финансовую поддержку Украине».

По оценкам германского канцлера Мерца, которые он озвучил в декабре 2025 года, его страна потратила 40 млрд евро на военную помощь и 36 млрд – на невоенную, что в сумме составляет 76 миллиардов. Для сравнения: в сентябре 2025-го военная помощь Украине со стороны Франции оценивалась лишь в 8,6 млрд. Неудивительно, что германские власти, обозначив свое стремление не злить американцев и купить у них какую-то часть вооружений, стремятся тем не менее подчеркнуть свою роль в поддержке Украины и обеспечить приоритетные заказы для немецкого ВПК.

Если предложение Германии в итоге будет принято, «это сыграло бы на руку Берлину, который является одним из крупнейших финансовых доноров», – меланхолично отметил Politico. Также, как полагают, этот путь может стимулировать другие страны к тому, чтобы они выделяли больше денег Украине, если рассчитывают на поощрение своего военно-промышленного комплекса.

Есть еще одна проблема, которую в глазах французов несет бурно растущий немецкий ВПК. Как пишет Bloomberg, «Франция… с тревогой наблюдает за тем, как Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение, нарушая давнее равновесие на континенте». Суть в том, что «Берлин увеличивает расходы на оборону до уровня, недоступного его союзникам». Да, все это совершенно законно, так как немецкие власти обязались потратить более 500 млрд евро на оборону к 2029 году, достигнув новой цели НАТО – инвестировать 3,5% ВВП в вооруженные силы.

Но французам все же не по себе: с одной стороны, вроде как хорошо, что Германия стала делать больше для обороны Европы, с другой – «есть опасения по поводу того, что немецкая промышленность вытеснит французский оборонный сектор». И речь не только о промышленности. «Тот факт, что Германия проявляет такую решимость, конечно, создаст динамику, которая может оставить нас на обочине, – недавно заявил французский депутат Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами. – Внутренняя нестабильность ослабляет геополитический вес Франции».