Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал своих европейских союзников за, по его словам, медленную, разрозненную и неадекватную реакцию континента на агрессию России, пишет LETA со ссылкой на AP.

Зеленский сослался на фильм «День сурка», в котором главный герой снова и снова переживает один и тот же день.

"Ещё в прошлом году здесь, в Давосе, я завершал свою речь словами: Европе нужно уметь себя защищать. Прошел год. И ничего не изменилось. Мы всё ещё находимся в ситуации, когда мне приходится повторять те же самые слова", — сказал Зеленский.

Он отметил, что и украинцы, по-видимому, оказались втянуты в эту военную реальность, "повторяя одно и то же неделями, месяцами и, конечно, годами. И тем не менее именно так мы сейчас живем. Это — наша жизнь".

Европейские страны предоставили Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь, однако не все 27 государств-членов Европейского союза помогают.

Украину также огорчают политические разногласия в Европе по поводу того, как следует действовать в отношении России, а также временами медленная реакция блока.

Зеленский обвинил Европу в том, что она медлит с принятием важных решений, слишком мало тратит на оборону, не может остановить "теневой флот" российских нефтяных танкеров, нарушающих международные санкции, и затягивает использование замороженных активов в Европе для финансирования Украины и других нужд.

Он заявил, что Европа "по-прежнему больше напоминает географию, историю, традиции, а не реальную политическую силу, не великую державу".

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер поздно вечером в четверг прибыли в Москву. Переговоры с главой РФ продолжались более трёх часов, сообщает Кремль.

Зеленский сообщил, что в пятницу в Объединённых Арабских Эмиратах начнутся трёхсторонние двухдневные встречи с участием США, Украины и России.

"Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, знаете, все должны быть готовы — не только Украина, и это для нас важно", — сказал президент Украины.

Во время переговоров в Абу-Даби в пятницу и субботу будет обсуждаться также вопрос Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу журналистам.

«Вопрос Донбасса — ключевой. Он будет обсуждаться, и будет обсуждаться в тех модальностях, как его видят три стороны в Абу-Даби сегодня и завтра», — указал президент.

«Я разговаривал с руководителем группы [Рустемом] Умеровым утром и ночью. Он будет работать и на каждом этапе переговоров или договорённостей будет передавать мне соответствующие сигналы», — отметил Зеленский.

В ходе мирных переговоров под руководством США Россия потребовала, чтобы украинские войска отошли с части Донецкой области, которую российским силам не удалось захватить.

На этой территории украинские войска создали мощные оборонительные линии, и её сдача открыла бы россиянам путь для дальнейшего наступления в западном направлении.