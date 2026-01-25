Baltijas balss logotype
Как украинский миллиардер отбил Купянск у российской армии

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 53-летний бизнесмен ведет вперед свою бригаду.

53-летний бизнесмен ведет вперед свою бригаду.

В его уникальном соединении воюет до 2000 бойцов.

Бригада "Хартия", созданная зерновым миллиардером, сыграла ключевую роль в освобождении Купянска и стала символом стойкости Украины. Всеволод Кожемяко кардинально изменил свою жизнь после начала полномасштабной войны. Бывший бизнесмен и марафонец променял деловой костюм на военную форму и основал одно из самых эффективных боевых формирований Украины - 13-ю бригаду "Хартия", которую сегодня называют "бригадой миллиардера".

В тускло освещенном отеле в Харькове Кожемяко, одетый в полную военную амуницию, играл "Для Элизы" Бетховена на рояле, размышляя о новой реальности в разговоре с The Telegraph.

"Да, я бизнесмен, – сказал он. – А теперь я командир воинской части в Украине". Хартия" была создана в марте 2022 года как добровольческое подразделение гражданских, профинансированное личными средствами Кожемяка и поддержкой состоятельных доноров. Сначала подразделение действовало в составе территориальной обороны Харьковщины, а затем превратилось в элитное штурмовое формирование Национальной гвардии Украины.

По оценкам военных аналитиков, численность бригады колеблется от 1500 до 5000 бойцов. Она специализируется на быстрых контратаках, городских боях и операциях с применением дронов.

"Как только закончится военное время, мы снова станем гражданскими людьми", – сказал Кожемяко почти четыре года назад. На этой неделе подразделения "Хартии" подняли украинский флаг над Купянском – городом, который несколько месяцев находился под сокрушительным давлением российских атак "мясорубки". Еще недавно город считали почти потерянным, но украинские силы заявили, что почти полностью вытеснили российские войска.

По данным разведки, соотношение потерь в боях за Купянск составляло 1 к 27 - на одного украинского военного приходилось 27 российских солдат.

Полковник Игорь Оболенский назвал этот успех примером нового подхода к войне:

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученным командирам и штабам, а также качественной подготовке подразделений - все это мы называем методом Хартии - можно успешно остановить и уничтожить врага".

Тактика точных ударов

Во время операции бойцы "Хартии" действовали во взаимодействии с менее опытными частями, формируя многоуровневую оборону. Элитные подразделения сохраняли для решающих ударов, продвигаясь через леса и нанося внезапные атаки в городе.

Основными целями стали железнодорожные узлы, подходы к рекам и узкие городские проходы, которые превратились в зоны сосредоточенного поражения для российских войск. Операции опирались на разведку, мобильность и координацию с артиллерией и дронами.

Успех под Купянском стал особенно важным на фоне политического давления на Киев. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, именно Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения, а не Владимир Путин.

Эти слова повысили ставки для Украины, заставив Киев демонстрировать реальные успехи на поле боя. Военный эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил:

"Недавние успехи Украины под Купянском имеют решающее значение, чтобы показать: она не капитулирует. Именно Украина сейчас прокладывает себе путь, а не Россия".

Несмотря на успехи, Украина сталкивается с острой нехваткой личного состава, вынуждена перебрасывать "пожарные" подразделения, такие как "Хартия", между самыми горячими участками фронта. Это делает каждую победу еще более важной.

Биография

Всеволод Кожемяко родился 17 мая 1972 года в Полтаве. Среднее образование получил в Полтавской школе №10. После школы переехал в Харьков и поступил в национальный университет им. В. Н. Каразина. В 1994 году окончил Каразинский университет, специальность — английский язык и литература. В 2002 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом, специальность — менеджмент организаций. По данным издания Forbes, карьеру Кожемяко начинал переводчиком в небольшой западной компании, продававшей продукцию украинского машиностроения на азиатских рынках. Собственный бизнес начал строить в 90-х годах.

"Снабжал селян топливо, удобрениями и запчастями, а их продукцию продавал международным трейдерам", — сказано в материале.

В 1998 году Кожемяко основал "Восточноукраинскую агропромышленную компанию", ныне — группа "Агротрейд". Специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми и масличными культурами в Украине.

С 2000 по 2005 год компания приобрела ряд элеваторов и хлебоприемное предприятие "Доч-Хлеб". В дальнейшем группа развивала деятельность в сфере растениеводства, органического земледелия. В 2018 году группа создала собственную торговую марку семян.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года два элеватора группы Кожемяко оказались под оккупацией.

#война РФ и Украины #Украина #война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    25-го января

    Сарказм

    На пособие живешь, болезный? Латышский выучил?

    28
    9
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    25-го января

    Сарказм

    Стиль, манеры, апломб,пи..жь--хохол и в Африке хохол. Чем дальше от фронта, тем сильнее градус патриотизма хохлоты.

    41
    15
  • С
    Сарказм
    25-го января

    Приятно видеть разрыв пуканов у ваты, у них-то там миллионеров в армии не густо (разве что во время войны стали, отжимая бабло у подчиненных или какие-нибудь тик-ток пиар войска), все больше зеки, алкаши и садисты-дегенераты.

    4
    32
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    Сарказм
    26-го января

    Вы забыли про Пригожина и его "Вагнер".

    12
    2
  • Ш
    Шурик
    Сарказм
    26-го января

    МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Уничтожены ангары с ударными БПЛА 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", — рассказал собеседник агентства. Среди других потерь противника — пять грузовиков и два пикапа, добавил он. Накануне российские бойцы нанесли удары по площадке запуска и пунктам дислокации расчетов дальних дронов ВСУ в этом же регионе. В ответ на атаки киевского режима армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники исключительно для поражения военных объектов и предприятий украинского ВПК.

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Более мерзкого и лживого PRa и придумать невозможно.

    39
    3
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    25-го января

    Сарказм

    Украина сообщила о получении от России 1000 тел погибших военных Российская сторона заявила о получении 30 тел. 1:33. Перемога, чо. Расскажи про унитазы и стиралки, чипы которых в российскиих ракетах. Заодно и о числе сдристнувших с неньки.

    49
    2
  • С
    Сарказм
    Йожык Втумане
    25-го января

    Дурачок, потому что россиянскую падаль никто и не собирает, она остается в серой зоне, своим не нужны, украинцам тем более. Что же касается потерь - то цифры из разных источников доступны и они более менее соответствуют друг другу, можешь ознакомиться. Так что там с купянском, депилушка, сколько раз взяли и когда пуйло туда с визитом прибудет?

    4
    42
  • Ш
    Шурик
    25-го января

    Очередной "киевский призрак" , хотя больше похоже на бабушку с банкой огурцов , сбивающую "искандеры" ... 😁

    45
    5
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    25-го января

    Сказки от Униан и укр.нет от 17 января.

    49
    3
  • С
    Сарказм
    Йожык Втумане
    25-го января

    Ну и думай так дальше. Орки в Купянске тоже так думали (ну, те, кто на это в принципе был способен), теперь их одичалые собаки доедают. А пуйло и до сих пор думает, что он послезавтра Львов захватит, в полном соответствии с герасимовскими игральными картами в папочке.

    6
    56
Читать все комментарии

