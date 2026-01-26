Baltijas balss logotype
55% украинцев поддерживают референдум о мире с РФ 1 490

В мире
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Если бы могли голосовать павшие герои ВСУ, итог мог бы измениться.

Если бы могли голосовать павшие герои ВСУ, итог мог бы измениться.

Действующее законодательство запрещает проведение голосований во время военного положения.

Большинство опрошенных украинцев - 55% - поддерживают проведение всеукраинского референдума относительно мирного соглашения для прекращения войны с Россией, в то же время 32% выступают против такой идеи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

среди украинцев нет однозначной позиции по поводу проведения референдума о мирном соглашении. Так, 55% респондентов поддерживают эту идею, 32% высказываются против, а еще 14% не смогли определиться со своим мнением.

В конце декабря 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вынести мирное соглашение из двадцати пунктов либо на ратификацию Верховной Рады, либо на всеукраинский референдум. Также он допустил возможность проведения выборов одновременно с референдумом.

В то же время гражданская сеть ОПОРА обращает внимание на существенные риски такого сценария. Действующее законодательство запрещает проведение референдумов во время военного положения, поскольку в этих условиях невозможно обеспечить участие миллионов украинцев за рубежом и военнослужащих, а также гарантировать безопасность, противодействие дезинформации и полноценное функционирование избирательной инфраструктуры.

Даже в случае прекращения боевых действий подготовка референдума, по оценкам экспертов, потребует длительного времени и комплексных законодательных и организационных изменений.

#Украина #референдум #дезинформация #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
