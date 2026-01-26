По данным источников газеты «Ведомости», Дмитрий Медведев (60) может возглавить список «Единой России».

"А что, вполне - у него уже есть соответствующий «полувоенный френч» и необходимая риторика, - комментирует ситуацию телеграм-канал "Кремлевский безбашенник", - «Корневому избирателю» это может понравиться. «Медведев- либерал» уже давно перестал существовать. При всем при этом, новость была воспринята, скажем так, с легкой долей иронии.

Между тем, подобное сообщение высвечивает серьезную проблему нынешней властной вертикали - «дефицит кадров», причем, достаточно острый. В частности, раньше были (в принципе, они и есть) два «стопроцентных» лидера, которые обладали необходимой долей популярности и узнаваемости - Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Однако, нужно признать, что сегодня они явно не в той форме, что раньше – скажем мягко. Но тогда кто должен прийти к ним на смену? Кто-то опытный, чтобы не подвел.

Тем не менее, хочется спросить: а есть ли у нас, скажем, «перспективная молодежь», с горящими глазами, достойная смена? «Верный партии сын комсомол», социальные лифты. Четкий ответ отсутствует. Герои, конечно, есть, но они как бы - в целом, без акцента на личности. И всем ли можно доверить партию в непростой ситуации? Ко всему прочему, нужны проверенные кадры, чтобы без самодеятельности. Вспоминаем, по сути, неудавшийся эксперимент с З.Прилепиным. В итоге получается так, что у Дмитрия Анатольевича фактически не осталось конкурентов. В современной РФ нынче трудно отыскать харизматичных политиков и народных лидеров. Есть только технократы – и совсем неоднозначные фигуры, вроде губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Общий вывод напрашивается сам собой: дефицит кадров создает дополнительные вызовы для системы, повод для апатии и нигилизма электората. Это нехорошие тенденции. Конечно, у нас имеются «правильные» актеры, певцы, общественники, но они не принимают решений, они не могут обещать, в частности, повышения зарплат и пенсий. Они способны лишь идейно вдохновлять, но этого недостаточно, чтобы обеспечить максимальный успех.

Как бы то ни было, в ближайшее время борьба за влияние обострится, и «возвращение Медведева» есть первый этап обработки общественного мнения, своеобразные «праймериз». Другой интересный вопрос предстоящего электорального цикла – пост председателя Госдумы. Вячеслав Володин явно настроен «на большее». Только вот, число таких мест крайне ограничено, да и рискованно сейчас что-либо менять. Впрочем, многое, если не все, будет зависеть от «внешнего трека». Если проблемы не удаться решить – придется «цементировать вертикаль», без всяких там «экспериментов»…