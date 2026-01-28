Baltijas balss logotype
Шведы считают самой большой угрозой Россию, но воевать готовы только 65% 0 186

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЛГБТ - открыто выражают свои взгляды в армии.

ЛГБТ - открыто выражают свои взгляды в армии.

Около пятой части респондентов считает возможным нападение на королевство.

Ежегодно Шведское агентство психологической защиты (MPF) измеряет готовность жителей Швеции к обороне. Если поддержка населением армии и флота находится на рекордном уровне, то готовность самих шведов к обороне падает.

В ежегодном опросе общественного мнения MPF изучает взгляды общественности на вопросы обороны, безопасности и иностранного влияния. Опрос этого года показывает, что поддержка вооружённых сил населением Швеции находится на самом высоком уровне с момента начала проведения подобных опросов.

В качестве самой большой угрозы шведы называют Россию - 84 процента респондентов считают, что эта страна представляет угрозу миру и безопасности. Опрос также показывает резко возросшую обеспокоенность по поводу военного нападения на Швецию. 15 лет назад лишь один процент опрошенных считал это вероятным, сегодня пятая часть респондентов считает, что военное нападение на Швецию в ближайшие пять лет весьма или достаточно вероятно.

В то же время наблюдается тенденция к некоторому снижению готовности самих шведов к обороне: доля респондентов, готовых защищать Швецию, рискуя собственной жизнью, снизилась с 69 процентов в 2024 году до 65 процентов в 2025 году.

В основном молодые люди и женщины не готовы участвовать в различных оборонных задачах, сопряжённых с риском для собственной жизни, в то время как взрослые мужчины демонстрируют значительно более высокую готовность к обороне. При этом 81 процент опрошенных положительно относятся к участию к обороне страны, исходя из своих способностей и навыков, но без риска для жизни.

В этом году впервые были подняты вопросы о том, как общественность Швеции оценивает степень влияния иностранных субъектов на население посредством ложной и вводящей в заблуждение информации. Здесь Россия занимает особое место. Половина респондентов считает, что ложная и вводящая в заблуждение информация из этой страны повлияла на население Швеции в течение последнего года.

#Швеция #безопасность #дезинформация #оборона #Россия #политика
