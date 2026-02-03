Европейским странам следует становиться более независимыми от США, заявил в понедельник вечером канцлер Германии Фридрих Мерц на ежегодном мероприятии биржи Deutsche Börse Group в Эшборне (Гессен), пишет LETA со ссылкой на DW.

"Нам нужно становиться более суверенными и независимыми, особенно в сфере технологий. И да, это касается и Соединённых Штатов Америки", — сказал канцлер.

"Трансатлантические отношения изменились, и никто в этом зале не сожалеет об этом больше, чем я", — отметил Мерц.

По его словам, "ностальгия и воспоминания о старых добрых временах" Европе не помогут.

Европа должна стать более суверенной и независимой от США, особенно в технологическом плане, и Германия может сыграть в этом важную роль, подчеркнул глава правительства ФРГ.

"Искусственный интеллект, квантовые технологии, микроэлектроника, биотехнологии, производство энергии и климатически нейтральный транспорт — вот те темы, которыми мы активно занимаемся и для которых хотим кардинально улучшить условия в Германии", — добавил он.

"За последние десятилетия мы в Европе упустили огромный потенциал роста из-за затянувшихся реформ, ненужных ограничений для свободного предпринимательства, чрезмерного регулирования и стремления к совершенству там, где это не нужно", — отметил Мерц.

По его мнению, из-за этого европейцы теперь уже не так сильны экономически, как могли бы быть.

Помимо большей суверенности и независимости, одной из важнейших задач он назвал необходимость того, чтобы Европа стала "способной защищать себя собственными силами".