Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европейским странам нужно становиться более независимыми от США - Мерц 0 161

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: x.com/bundeskanzler

x.com/bundeskanzler

ФОТО: пресс-фото

Европейским странам следует становиться более независимыми от США, заявил в понедельник вечером канцлер Германии Фридрих Мерц на ежегодном мероприятии биржи Deutsche Börse Group в Эшборне (Гессен), пишет LETA со ссылкой на DW.

"Нам нужно становиться более суверенными и независимыми, особенно в сфере технологий. И да, это касается и Соединённых Штатов Америки", — сказал канцлер.

"Трансатлантические отношения изменились, и никто в этом зале не сожалеет об этом больше, чем я", — отметил Мерц.

По его словам, "ностальгия и воспоминания о старых добрых временах" Европе не помогут.

Европа должна стать более суверенной и независимой от США, особенно в технологическом плане, и Германия может сыграть в этом важную роль, подчеркнул глава правительства ФРГ.

"Искусственный интеллект, квантовые технологии, микроэлектроника, биотехнологии, производство энергии и климатически нейтральный транспорт — вот те темы, которыми мы активно занимаемся и для которых хотим кардинально улучшить условия в Германии", — добавил он.

"За последние десятилетия мы в Европе упустили огромный потенциал роста из-за затянувшихся реформ, ненужных ограничений для свободного предпринимательства, чрезмерного регулирования и стремления к совершенству там, где это не нужно", — отметил Мерц.

По его мнению, из-за этого европейцы теперь уже не так сильны экономически, как могли бы быть.

Помимо большей суверенности и независимости, одной из важнейших задач он назвал необходимость того, чтобы Европа стала "способной защищать себя собственными силами".

Читайте нас также:
#США #Европа #независимость #реформы #технологии #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео