Маск допустил, что вторая гражданская война в США уже началась.

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что вторая гражданская война в США уже началась. Об этом предприниматель заявил в своем аккаунте социальной сети Х.

Маск прокомментировал пост другого пользователя, который призвал американцев признать начало «Гражданской войны 2.0» из-за протестов против Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

«Кажется, так и есть», — написал бизнесмен.

В январе Миннеаполис стал центром сопротивления мерам президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики. Действия сотрудников ICE по выявлению и депортации нелегальных мигрантов вызвали недовольство жителей штата, а жертвы в ходе задержаний только усугубили ситуацию. При этом администрация президента США обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов федерального ведомства, пытаясь ограничить миграцию в страну.