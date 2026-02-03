По данным властей, в Киеве, Харькове и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов и прогремели взрывы. В Киеве 20 градусов мороза, в Харькове - минус 22.

Российская армия в ночь на вторник, 3 февраля, вновь нанесла массированные комбинированные удары по ряду регионов Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ и власти Киева и Харькова. В период российских ударов в Киеве было 20 градусов мороза, в Харькове - минус 24, пишет DW.

Власти Киева сообщили, что последствия ударов были зафиксированы сразу в пяти районах - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.

"Россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар. В настоящее время поступают сообщения о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе - в результате атаки", - написал в соцсетях около 01:30 по местному времени глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в нежилую застройку в Дарницком районе столицы и пожаре в здании детского сада в Днепровском районе.

Киев: один раненый, поврежденные дома и автомобили

Через некоторое время глава Киевской ОВА рассказал о последствиях атаки. По его словам, в Дарницком районе пострадал мужчина, врачи оказали ему помощь на месте. В том же районе повреждены 25-этажный и 5-этажный дома, в Днепровском районе поврежден жилой 5-этажный дом, а в двух местах обнаружены фрагменты "вражеских объектов на открытой территории", добавил Ткаченко. Кроме того, в Печерском районе Киева повреждено здание АЗС и припаркованные автомобили, а в Шевченковском, по предварительным данным, - 22-этажный жилой дом, указал он.

Харьковская область: четверо раненых

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких ударах РФ по городу баллистическими ракетами, было дважды зафиксировано попадание в Слободском районе. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о нескольких атаках ударными БПЛА и с применением управляемых авиабомб в области. "Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов. 27-летний и 58-летний мужчины в настоящее время получают помощь медиков", - написал он в Telegram-канале, добавив, что в городе Дергачи пострадали еще два человека.

Удары идут целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз", - подчеркнул Терехов. Властям придется "принимать трудные решения", в частности, слить воду из системы отопления в 820 многоквартирных домах, чтобы не допустить замерзания сети, объяснил градоначальник. "Беспрецедентная атака на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят", - добавил он. По словам мэра, в городе будет круглосуточно работать 101 "Пункт несокрушимости", где можно согреться и зарядить гаджеты. При необходимости власти развернут дополнительные пункты обогрева, заверил он. Прошедшей ночью столбик термометра в Харькове опускался до -24°C. Днем ожидается потепление до -15°C.

РФ прекратила "энергетическое перемирие"

Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины прошлой ночью, тем самым прервав "энергетическое перемирие", объявленное за четыре дня до этого. В ночь на 2 февраля российские войска атаковали энергетические объекты в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях, заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По данным Минэнерго, восстановительные работы на пострадавших энергообъектах не прекращаются, но дефицит мощностей сохраняется в Киеве и Киевской области. Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остались более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Замминистра заявил также о целенаправленной атаке на работников энергетической сферы в Днепропетровской области, где россияне накануне ударили беспилотниками по служебному автобусу одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате 16 работников шахты погибли, еще 14 были ранены. Днем 2 февраля по тому же предприятию россияне ударили во второй раз, повреждены административные здания, заявила энергетическая компания ДТЭК.