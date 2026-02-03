Baltijas balss logotype
В Европе захотели обрести независимость от США 1 415

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе захотели обрести независимость от США
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Франции Барро: Европе нужны новые партнеры для обретения независимости.

Европа продолжает считать США своими союзниками, однако ей нужно искать новых партнеров для обретения настоящей независимости. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова приводит La Depeche.

«Если Европа решит быть независимой, она сможет привлечь большинство стран мира, которые отказываются быть вассалами той или иной из этих держав. Это требует укрепления нашей стратегической автономии и построения партнерских отношений, основанных на уважении суверенитета (...). Мы — союзники американской нации, а не лично [президента США] Дональда Трампа», — отметил дипломат.

По словам Барро, Европа принимает ряд мер для достижения независимости. В частности, он упомянул увеличение расходов на оборону, которое призвано защитить республику от «хищнических аппетитов империй».

#США #Европа #независимость #дипломатия #оборона #суверенитет #политика
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    3-го февраля

    С Россией надо создать блок. 🙂

    9
    2

