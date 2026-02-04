Baltijas balss logotype
Представители Украины, России и США готовятся к встрече в Абу-Даби 0 264

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.

ФОТО: пресс-фото

В среду представители Украины, России и США готовятся к встрече в Абу-Даби, чтобы обсудить прекращение войны, развязанной Россией против Украины, пишет LETA со ссылкой на DPA и "Українську правду".

Прямые переговоры между Москвой и Киевом после длительного перерыва возобновились 23 и 24 февраля при посредничестве специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и проходили за закрытыми дверями. Хотя стороны неоднократно называли эти переговоры конструктивными, ничего не указывает на то, что соглашение о прекращении войны будет достигнуто в ближайшее время.

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби был запланирован на прошлое воскресенье, но был перенесён на эту неделю.

Ожидается, что переговоры пройдут сегодня и завтра, и украинскую делегацию вновь возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Кремль заявил, что состав российской делегации останется без изменений, её вновь возглавит руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков.

Белый дом во вторник подтвердил, что в переговорах примут участие Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

