Реальные военные расходы России значительно превышают её официальный оборонный бюджет - Военная разведка ФРГ 0 288

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реальные военные расходы России значительно превышают её официальный оборонный бюджет - Военная разведка ФРГ
ФОТО: Unsplash

Согласно данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), фактические военные расходы России в последние годы были до 66% выше, чем указано в её официальном оборонном бюджете, пишет LETA со ссылкой на DPA.

BND указывает, что в официальные расходы на оборону не включены такие статьи, как строительные проекты Министерства обороны, военные IT-программы и социальные выплаты военнослужащим. Эти позиции отражаются в других разделах бюджета.

По информации BND, одним из факторов расхождения является принципиально иная интерпретация понятия оборонных расходов в России по сравнению с трактовкой НАТО. Кроме того, официальные российские данные по военным расходам часто искажены и требуют критической оценки.

По данным разведки, с февраля 2022 года, когда Россия вновь вторглась в Украину, её оборонный бюджет ежегодно стремительно увеличивается.

Агентство оценивает, что военные расходы России в прошлом году достигли примерно 250 миллиардов евро, что составляет около половины государственного бюджета и примерно 10% внутреннего валового продукта (ВВП).

Для сравнения: в 2022 году военные расходы России составляли около 6% от ВВП, в 2023 году выросли до 6,7%, а в 2024 году — до 8,5%, указывает BND.

Согласно анализу разведки, средства направляются не только на войну против Украины, но и на расширение военного потенциала, особенно в регионах, близких к восточному флангу НАТО.

Немецкая разведслужба подчёркивает, что эти данные представляют собой конкретные доказательства растущей угрозы, которую Россия представляет для Европы.

#НАТО #разведка #угроза #военные расходы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
