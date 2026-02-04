Американский истребитель во вторник сбил иранский дрон, который приближался к авианосцу США на Ближнем Востоке, заявила администрация Белого дома, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Несмотря на этот инцидент, специальный посланник США Стив Уиткофф всё же ожидает "переговоров с представителями Ирана в конце этой недели", заявила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.

Сбитие дрона стало вторым столкновением между обеими странами в водах Ближнего Востока за тот же день. Оно произошло после того, как иранские силы в Ормузском проливе попытались задержать танкер под флагом США.

Вашингтон и Тегеран согласились на переговоры после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану военными мерами, а Иран предупредил, что ответит ударами по американским военным кораблям и базам.

Прошлым летом США бомбили иранские ядерные объекты, а теперь направили в регион ударную группу ВМС после смертельных репрессий Тегерана против протестующих.

Переговоры запланированы на пятницу, однако Трамп отказался исключить возможность военных действий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан настаивает, что переговоры состоятся только в том случае, если они будут проходить без угроз.

"Истребитель F-35C с авианосца 'Авраам Линкольн' сбил иранский дрон в целях самообороны", — заявил пресс-секретарь Центрального командования США Тим Хокинс.

Авианосец США "Авраам Линкольн" был отправлен в Аравийское море в январе, когда США усилили свои силы в этом регионе.