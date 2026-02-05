В ночь на четверг Россия нанесла очередной удар дронами по Киеву, в результате чего были повреждены несколько многоэтажных домов, сообщила киевская полиция, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Обломки дронов упали в четырёх районах столицы.

Пострадали две пожилые женщины, нанесён ущерб гражданской инфраструктуре.

Сильнее всего в результате атаки пострадал Соломенский район. Повреждены фасады четырёх многоэтажек, выбиты окна.

79-летняя женщина, получившая ранения в своей квартире, была госпитализирована.

Ещё одной местной жительнице, 89-летней женщине, медицинская помощь была оказана на месте. У неё была острая стрессовая реакция и лёгкие травмы.

В Дарницком районе повреждён фасад жилого дома, а в Оболонском районе обломки дрона упали на парковку, где загорелись два автомобиля.

В Шевченковском районе вражеский дрон попал в крышу офисного здания. В месте удара вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить в течение часа.

В настоящее время на всех местах происшествий работают сапёры и криминалисты, чтобы собрать вещественные доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения Киева.