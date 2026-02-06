Baltijas balss logotype
Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
ФОТО: Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение собственного ядерного сдерживания. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, Каллас назвала ядерное оружие единственным реальным средством сдерживания, но одновременно отметила серьезные риски, связанные с его распространением. Такое заявление прозвучало в контексте дебатов о безопасности Европы и ее зависимости от ядерных гарантий США.

Ранее стало известно, что Европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии. По словам источников, страны ЕС обсуждают несколько вариантов, к которым относятся: улучшение французского ядерного оружия, передислокация французских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие за пределы республики, а также усиление вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

Также обсуждается оснащение европейских стран техническими возможностями для приобретения ядерного оружия, которые не обладают им. Отмечается, подобный шаг не будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но принятие конкретных мер, таких как производство высокообогащенного урана, стало бы несоблюдением договоренностей.

#НАТО #США #ядерное оружие #Европа #безопасность #дипломатия #Гренландия #Кая Каллас #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Позади,обнальчивый ,лёд,мы не,однни. За Атом взялись,не,понимая,квант.

    0
    0
  • К
    Калоша
    6-го февраля

    Этой.ни.какой.хрен.давать.нельзя!

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го февраля

    Такой глупой женщине нельзя давать ядерную кнопку. Это как в анекдоте: дай дураку стеклянный хрен - и хрен разобьёт, и руки порежет. Правда, Тупой... ой, Добрый - бинты снял уже?

    22
    4
Читать все комментарии

