Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение собственного ядерного сдерживания. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, Каллас назвала ядерное оружие единственным реальным средством сдерживания, но одновременно отметила серьезные риски, связанные с его распространением. Такое заявление прозвучало в контексте дебатов о безопасности Европы и ее зависимости от ядерных гарантий США.

Ранее стало известно, что Европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии. По словам источников, страны ЕС обсуждают несколько вариантов, к которым относятся: улучшение французского ядерного оружия, передислокация французских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие за пределы республики, а также усиление вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

Также обсуждается оснащение европейских стран техническими возможностями для приобретения ядерного оружия, которые не обладают им. Отмечается, подобный шаг не будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но принятие конкретных мер, таких как производство высокообогащенного урана, стало бы несоблюдением договоренностей.