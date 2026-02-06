Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией 0 377

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
ФОТО: Global Look Press

Мерц: ЕС всегда готов к переговорам с Россией, но без параллельных каналов связи.

Европейский союз (ЕС) всегда готов к переговорам с Россией, но намерен их проводить без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией», — подчеркнул Мерц в разговоре с журналистами в Абу-Даби, где состоялся новый раунд трехсторонних встреч по Украине.

Канцлер ФРГ добавил, что ЕС готов вносить вклад в переговоры с Россией, но не намерен открывать никаких параллельных каналов связи.

5 февраля в Абу-Даби прошел второй день переговоров между делегациями России, США и Украины. После их завершения президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине.

Читайте нас также:
#Украина #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #Фридрих Мерц #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео