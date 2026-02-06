Мерц: ЕС всегда готов к переговорам с Россией, но без параллельных каналов связи.

Европейский союз (ЕС) всегда готов к переговорам с Россией, но намерен их проводить без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией», — подчеркнул Мерц в разговоре с журналистами в Абу-Даби, где состоялся новый раунд трехсторонних встреч по Украине.

Канцлер ФРГ добавил, что ЕС готов вносить вклад в переговоры с Россией, но не намерен открывать никаких параллельных каналов связи.

5 февраля в Абу-Даби прошел второй день переговоров между делегациями России, США и Украины. После их завершения президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине.