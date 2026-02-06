Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

России здесь не место? В НАТО заявили о полном контроле над Балтийский морем 0 666

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: России здесь не место? В НАТО заявили о полном контроле над Балтийский морем
ФОТО: Unsplash

Мандон: НАТО после вступления Швеции и Финляндии контролирует Балтийское море.

Глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон заявил, что НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс получила полный контроль над Балтийским морем. Запись его выступления доступна в социальной сети X.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО знаменует собой явный сдвиг в отношении Балтийского моря, которое может быть закрыто в любой момент по желанию. Это море, которое ранее не находилось под полным контролем НАТО, теперь находится под его контролем», — отметил военный.

При этом Мандон подчеркнул, что этот факт якобы является «плохой новостью» для российской стороны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. «Все участники встречи и генеральный секретарь [Марк Рютте] НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод», — рассказал глава польского правительства.

Читайте нас также:
#НАТО #Финляндия #Польша #Швеция #Балтийское море #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
5
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео