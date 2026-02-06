Baltijas balss logotype
США начали готовиться к силовой смене власти в Иране 0 283

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране
ФОТО: Global Look Press

National: США разрабатывают план формирования временного правительства в Иране.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что в данную инициативу вовлечен зять американского лидера Джаред Кушнер. «Он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультирования по вопросам формирования некоего переходного органа, который поможет управлять Ираном в случае краха режима», — сказано в сообщении.

Также источник газеты добавил, что американская сторона намерена организовать встречу с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в городе Палм-бич (штат Флорида).

Ранее Reuters оценило, что вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров.

#Иран #США #Дональд Трамп #оппозиция #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

