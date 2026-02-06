Baltijas balss logotype
Вероятность начала войны США и Ирана оценили 0 212

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
ФОТО: Global Look Press

Reuters: военный конфликт между США и Ираном более вероятен, чем нет.

Вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Очень маловероятно, что на завтрашних переговорах они пойдут на уступки, достаточные для того, чтобы США могли с уверенностью заявить о прорыве. Поэтому я считаю, что военный конфликт более вероятен, чем нет», — отметил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Эдмунд Фиттон-Браун.

Отмечается, что для достижения договоренностей и снижения риска эскалации переговорщикам в Омане придется учитывать принципиальную позицию Ирана в вопросе его ракетной программы.

Читайте нас также:
#Иран #США #переговоры #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
