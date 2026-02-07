Baltijas balss logotype
Неожиданно: в файлах Эпштейна обнаружен список иллюминатов 1 524

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото Билла Гейтса - из архива Эпштейна

Фото Билла Гейтса - из архива Эпштейна

ФОТО: Youtube

Потомки Рокфеллера и Диснея оказались в списке иллюминатов из письма Эпштейну.

В файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов. Документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Послание, озаглавленное «Семьи иллюминатов и их сообщники» отправил Эпштейну некий Мэтт 5 сентября 2008 года. Согласно письму, в тайной организации, якобы управляющей миром, состоят члены семьей предпринимателей, политиков и финансистов: Ротшильды, Рокфеллеры, Асторы, Дюпоны, Рейнольдсы, Расселы, Ли и другие.

Также в списке оказались некие потомки династии франкских королей Меровингов. Известно, что династия пресеклась еще в VIII веке, однако существуют конспирологические теории, согласно которым тайные наследники Меровингов продолжают влиять на исторический процесс. Кроме того, иллюминатами или их сообщниками в письме названы семейства Кеннеди, Онассис и мультипликатора Уолта Диснея. Также к тайному мировому закулисью Мэтт отнес все руководство мормонской церкви, членов семьи немецких промышленников Круппов и множество других предпринимателей и политиков из США.

Ответил ли Эпштейн на письмо, неизвестно.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал большой глупостью свое общение с Джеффри Эпштейном. Миллиардер заявил, что его связи с финансистом-педофилом носили исключительно деловой характер.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го февраля

    Да не может быть.Это ж все теории заговора,которые почему то все время сбываются...😎

    7
    2

Видео