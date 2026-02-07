Йеменские хуситы продолжают удерживать в заложниках 73 сотрудников ООН.
Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что среди заложников остаются около 50 сотрудников Всемирной продовольственной программы и Управления ООН по безопасности и охране труда.
Управление ООН по безопасности и охране труда уведомило всех своих сотрудников в Сане и других районах, находящихся под контролем хуситов, о расторжении трудовых договоров с 31 марта.
Аналогичный шаг ранее предприняла Всемирная продовольственная программа ООН.
