Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что среди заложников остаются около 50 сотрудников Всемирной продовольственной программы и Управления ООН по безопасности и охране труда.

Управление ООН по безопасности и охране труда уведомило всех своих сотрудников в Сане и других районах, находящихся под контролем хуситов, о расторжении трудовых договоров с 31 марта.

Аналогичный шаг ранее предприняла Всемирная продовольственная программа ООН.