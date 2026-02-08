Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Покушение на генерала: ФСБ заявила о задержании исполнителя 1 368

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Покушение на генерала: ФСБ заявила о задержании исполнителя
ФОТО: pixabay

Гражданин РФ Любомир Корба, подозреваемый в покушении на генерала Владимира Алексеева, задержан в Дубае, заявила Федеральная служба безопасности России. Она назвала и возможных соучастников. Алексеев пришел в сознание.

В Дубае задержан гражданин России Любомир Корба, подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева. Об этом заявили в воскресенье, 8 февраля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По его данным, задержание произведено при содействии партнеров из ОАЭ. Мужчина 1960 года рождения передан российской стороне. По версии ФСБ, Корба являлся "непосредственным исполнителем преступления", передало агентство "Интерфакс".

По утверждению ФСБ, пособниками были также россияне: задержанный в Москве Виктор Васин 1959 года рождения и выехавшая в Украину Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Продолжается розыск организаторов, добавили в спецслужбе.

Покушение на Алексеева

Нападение на 64-летнего генерал-лейтенанта произошло 6 февраля на 24-м этаже жилого дома на Волоколамском шоссе, где он жил, сообщила представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц. Ему была сделана операция.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, заявила Петренко. По данным The Insider, жильцы дома жаловались в чате, что в подъезде не работали камеры.

Генерал - под санкциями США и ЕС

Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева многие могли видеть в видеообращении к Евгению Пригожину во время бунта вагнеровцев летом 2023 года. Именно Алексеев призвал их "не поддаваться на провокации". По данным СМИ, он лично курировал новую ЧВК, которая должна заменить ЧВК "Вагнер".

С декабря 2016 года уроженец Украины Алексеев находится под санкциями США в связи с кибератаками, совершенными перед выборами американского президента. В 2019 году он также попал в санкционный список ЕС из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Читайте нас также:
#оружие #санкции #ФСБ #покушение #задержание #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    Алексеев лично причастен к убийству героя Донбасса Алексея Мозгового,который не боясь говорил правду о той войне.. Так что верит шкурам из Моссада -ФСБ нельзя,ведь не украинцы убрали остальных :Мотороллу,Гиви,Захарченко,чтобы посадить своих пушилиных ,балицких,плотницких. О последнем вообще есть обращение казаков. -Путин ,убери этого жи..да от руководства ЛНР.Он создал банду ,сотрудничает с украинцами и угрожает всем убийствами.👽🔯😈

    1
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США
Изображение к статье: В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России
Изображение к статье: Войско Польское привыкло опираться на свою мощь.
Изображение к статье: США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео