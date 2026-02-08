Гражданин РФ Любомир Корба, подозреваемый в покушении на генерала Владимира Алексеева, задержан в Дубае, заявила Федеральная служба безопасности России. Она назвала и возможных соучастников. Алексеев пришел в сознание.

В Дубае задержан гражданин России Любомир Корба, подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева. Об этом заявили в воскресенье, 8 февраля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По его данным, задержание произведено при содействии партнеров из ОАЭ. Мужчина 1960 года рождения передан российской стороне. По версии ФСБ, Корба являлся "непосредственным исполнителем преступления", передало агентство "Интерфакс".

По утверждению ФСБ, пособниками были также россияне: задержанный в Москве Виктор Васин 1959 года рождения и выехавшая в Украину Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Продолжается розыск организаторов, добавили в спецслужбе.

Покушение на Алексеева

Нападение на 64-летнего генерал-лейтенанта произошло 6 февраля на 24-м этаже жилого дома на Волоколамском шоссе, где он жил, сообщила представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц. Ему была сделана операция.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, заявила Петренко. По данным The Insider, жильцы дома жаловались в чате, что в подъезде не работали камеры.

Генерал - под санкциями США и ЕС

Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева многие могли видеть в видеообращении к Евгению Пригожину во время бунта вагнеровцев летом 2023 года. Именно Алексеев призвал их "не поддаваться на провокации". По данным СМИ, он лично курировал новую ЧВК, которая должна заменить ЧВК "Вагнер".

С декабря 2016 года уроженец Украины Алексеев находится под санкциями США в связи с кибератаками, совершенными перед выборами американского президента. В 2019 году он также попал в санкционный список ЕС из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.