«Гордость Европы!» Каллас похвалила освиставшую вице-президента США толпу на Олимпиаде 1 1797

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Гордость Европы!» Каллас похвалила освиставшую вице-президента США толпу на Олимпиаде
ФОТО: Global Look Press

Politico: Каллас объяснила освистывание Вэнса на Олимпиаде европейской гордостью.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джея Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр проявлением «европейской гордости». Об этом сообщает Politico.

«Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала Каллас, комментируя инцидент. Она напомнила, что Европа ранее слышала «много не очень приятных слов» от США.

Во время парада наций на открытии Олимпийских игр в Милане 6 февраля часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» громко засвистела при появлении вице-президента США Джея Ди Вэнса.

#США #Кая Каллас #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го февраля

    Вэнса освистали так же как израильскую делегацию военных спортсменов из ЦАХАЛа за позицию по Палестине,а не по какой то другой причине как думает недалекая Каллас.😀

    25
    2

