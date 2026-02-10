Reuters: Каллас пообещала список требований к России по урегулированию на Украине.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Ее цитирует Reuters.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула глава евродипломатии.