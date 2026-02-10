Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Макрон призвал Европу набрать больше долгов 0 353

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макрон призвал Европу набрать больше долгов
ФОТО: Global Look Press

По словам французского лидера, мировому рынку нужно предложить "европейский долг". Макрон уверен, что в ситуации ограниченности бюджета ЕС настало время дать старт общему механизму заимствований для будущих расходов — новым еврооблигациям.

Мировой рынок ищет альтернативу доллару, которого боится больше всего. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

В такой ситуации, по словам французского лидера, этому рынку нужно предложить европейский долг. Макрон уверен, что в ситуации ограниченности бюджета ЕС настало время дать старт общему механизму заимствований для будущих расходов — еврооблигациям будущего. Иными словами, нужны крупные европейские программы для финансирования лучших проектов. Это, по мысли президента, беспрецедентный шанс, который дает возможность побороть гегемонию доллара.

Макрон подчеркнул, что Европейскому союзу пора стать единой державой. Такой шаг вывел бы эту организацию из незрелого состояния. Если это получится, то вместо 27 отдельных рынков появится единый, охватывающий все население ЕС.

«Мы объединились, чтобы прекратить войны, мы объединились, чтобы создать рынок, но мы всегда запрещали себе думать о совместной власти, поскольку до 1945 года власть означала гражданскую войну между нами», — сказал президент Франции.

Читайте нас также:
#финансы #доллар #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео