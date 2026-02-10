Baltijas balss logotype
Штаты сохраняют абсолютное доминирование по ядерным авианосцам

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названный именем Рейгана авианосец возвращается в родную Калифорнию.

Названный именем Рейгана авианосец возвращается в родную Калифорнию.

Франция остается единственной европейской страной, которая бросила вызов американцам.

Если взглянуть на мировую карту военно-морской мощи, то почти все государства эксплуатируют корабли и авианосцы с традиционными силовыми установками. Однако лишь крайне ограниченный круг стран сумел овладеть технологией атомных авианосцев — огромных кораблей, которые фактически стали плавучими аэродромами и способны находиться в море годами без дозаправки.

Военно-морские силы США безусловно доминируют в этой узкоспециализированной сфере. Американский флот располагает 11 атомными авианосцами, включая как классические корабли типа Nimitz, так и новейшие авианосцы класса Gerald R. Ford. Именно они составляют основу морской проекции силы США, обеспечивая возможность применения истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и выполнения вспомогательных задач в любой точке мира.

Такие корабли, как USS Ronald Reagan, USS Dwight D. Eisenhower и USS George Washington, входят в эту группу. Они регулярно совершают дальние походы в составе авианосных ударных групп, выступая в роли плавучих баз с глобальной досягаемостью и колоссальной автономностью.

Атомная энергетическая установка позволяет авианосцам оставаться в море длительное время — их автономность ограничена лишь запасами продовольствия и выносливостью экипажа, а не топливом.

Франция остается единственной европейской страной, имеющей в строю атомный авианосец — «Шарль де Голль». Введенный в эксплуатацию в 2001 году, он стал единственным авианосцем такого типа в Европе и обеспечивает Франции возможность поддерживать экспедиционное военно-морское присутствие от Атлантики до Индийского океана.

Недавно французские оборонные ведомства утвердили планы по созданию авианосца нового поколения с атомной энергетической установкой, который должен заменить «Шарля де Голля» к концу 2030-х годов. Новый корабль будет крупнее и технологически совершеннее, что подчеркивает неизменную приверженность Франции концепта авианосной проекции силы.

Сегодня Китай ускоренно строит первый в своей истории атомный авианосец, который будет готов к 2030 году.

