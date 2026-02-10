Председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что решение не подписывать письмо с призывом поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в этом году было региональным.

«Ни Эстония, ни Норвегия, ни Швеция (главы парламентов – BNS) не подписали. Вот такой у нас региональный подход», – заявил глава парламента агентству BNS во вторник.

Он сказал, что, по его мнению, это ключевой аргумент против поддержки письма.

С другой стороны, письмо было подписано спикером латвийского Сейма Дайгой Миеринией.

Олекас получил приглашение подписать письмо 22 января.

Инициатива была выдвинута спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой. Они призвали лидеров парламентов по всему миру выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его роль в укреплении долгосрочной безопасности Израиля и создании основы для мира на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе это предложение было отклонено спикером польского парламента Влодзимежем Чаржастым. По его мнению Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.