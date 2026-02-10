Baltijas balss logotype
У эстонских собственная гордость. Почему соседский спикер против Нобелевки Трампу? 1 127

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BNS
Изображение к статье: У эстонских собственная гордость. Почему соседский спикер против Нобелевки Трампу?
ФОТО: пресс-фото

Председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что решение не подписывать письмо с призывом поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в этом году было региональным.

«Ни Эстония, ни Норвегия, ни Швеция (главы парламентов – BNS) не подписали. Вот такой у нас региональный подход», – заявил глава парламента агентству BNS во вторник.

Он сказал, что, по его мнению, это ключевой аргумент против поддержки письма.

С другой стороны, письмо было подписано спикером латвийского Сейма Дайгой Миеринией.

Олекас получил приглашение подписать письмо 22 января.

Инициатива была выдвинута спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой. Они призвали лидеров парламентов по всему миру выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его роль в укреплении долгосрочной безопасности Израиля и создании основы для мира на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе это предложение было отклонено спикером польского парламента Влодзимежем Чаржастым. По его мнению Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

#ближний восток #Эстония #Литва #Израиль #Норвегия #Швеция #Дональд Трамп #Латвия #Нобелевская премия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Видимо,у соседей влияние синагоги не сильно как в латышской Латвии... Боюсь даже думать,почему они и живут лучше 😀

    2
    2

