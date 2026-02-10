Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и показал поднятый вверх большой палец по прилете в республику. В Баку Вэнс обсудит поставки американского военного оборудования в Азербайджан.

На видео Вэнс выходит из самолета в аэропорту столицы республики — Баку. Он поприветствовал встречающих его представителей власти и СМИ, после чего показал жест рукой. Вместе с ним за руку вышел его сын.

Накануне Вэнс посетил соседнюю Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, согласно которому США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вэнс также объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс посетит Армению и Азербайджан, где подпишет с Ереваном договор об атоме, а с Баку обсудит поставки оборонного оборудования.