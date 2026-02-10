Baltijas balss logotype
Защита от России? Военные грузы пойдут из США в Азербайджан - Вэнс прибыл в Баку 1 511

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Защита от России? Военные грузы пойдут из США в Азербайджан - Вэнс прибыл в Баку
ФОТО: Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и показал поднятый вверх большой палец по прилете в республику. В Баку Вэнс обсудит поставки американского военного оборудования в Азербайджан.

На видео Вэнс выходит из самолета в аэропорту столицы республики — Баку. Он поприветствовал встречающих его представителей власти и СМИ, после чего показал жест рукой. Вместе с ним за руку вышел его сын.

Накануне Вэнс посетил соседнюю Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, согласно которому США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вэнс также объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс посетит Армению и Азербайджан, где подпишет с Ереваном договор об атоме, а с Баку обсудит поставки оборонного оборудования.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Как пишут многие паблики,разбирающиеся в теме,горского еврея Алиева хотят использовать и для войны с Ираном и с ослабления России в Закавказье,ведь даже к его сыну подсадили одесскую еврейку Олеся Гончар,видимо работающую на Моссад или Ми 6 ,которая оказывает на Гейдара серьезное влияние как оказывали Раиса Горбачева и Наина Эльцина на своих мужей,закончив ,,Институт еврейских Жён,

    3
    1

