Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европарламент решил сэкономить на гражданах, продвигающих ценности ЕС 0 332

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент решил сэкономить на гражданах, продвигающих ценности ЕС

Руководство Европейского парламента отменил награду, которая вручалась гражданам ЕС, сообщает Politico. Отмена произошла в рамках мер по экономии средств.

Европейская гражданская премия была учреждена в 2008 году для награждения проектов, инициированных гражданами, которые способствуют европейскому сотрудничеству и продвижению ценностей ЕС. Ежегодно премию получали 50 проектов.

В Латвии, например, эту премию получил Hospiss LV – проект по оказанию паллиативной помощи и поддержки в конце жизни.

После перерыва в 2024 году из-за выборов в Европарламент премия была приостановлена, а в понедельник вечером на заседании бюро, в состав которого входят президент Европейского парламента Роберта Метсола и целых 14 её заместителей, было объявлено о ее отмене.

"Несмотря на значительные инвестиции на протяжении многих лет и многочисленные изменения правил, премия оказалась сложным, ресурсоемким процессом, который дал минимальные результаты, включая незначительное измеримое влияние на СМИ", – говорится во внутренней записке, подписанной генеральным секретарем парламента Алессандро Чиочетти.

"Опыт показал, что проекты, отмеченные премией, не смогли привлечь достаточного внимания на местном и региональном уровнях", – говорится в записке.

Эта мера позволит сэкономить около 200 000 евро в год, большая часть которых поступает из бюджета на коммуникации. Эти деньги будут использованы для более экономически эффективных мероприятий, говорится в записке, без уточнения, какие именно мероприятия получат выгоду.

В своей записке Чиочетти также выразил обеспокоенность тем, что премия "иногда" подрывает репутацию парламента "из-за восприятия политического влияния на некоторые номинации, этических проблем или обвинений в неправомерном поведении некоторых лауреатов премии".

Это решение является частью более широкой реструктуризации и сокращений, которые генеральный секретарь осуществил с целью сокращения бюджета на коммуникации в размере 127 миллионов евро.

Читайте нас также:
#Латвия #награды #бюджет #экономия #коммуникации #Европейский парламент #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео