Швейцарские избиратели на референдуме в июне могут установить предельно допустимую численность населения страны - 10 миллионов и все! Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает swissinfo.ch.

По данному предложению, поддержанному правой Народной партией, или СВП, пройдет общенациональное голосование после того, как сторонники соберут достаточно подписей под швейцарской системой прямой демократии.

И правительство, и парламент выступают против так называемой «инициативы устойчивости», чтобы ограничить население, в значительной степени ограничивая приток иммигрантов, когда достигнуто 10-миллионное число. Тем не менее, инициатива имеет поддержку около 48% избирателей, согласно опросу в декабре. Голосование состоится 14 июня, объявило в среду правительство.

Население Швейцарии выросло примерно на 70% с 1960 года до 9,1 миллиона человек, в основном благодаря спросу на рабочую силу и высокой заработной плате, а также высокому качества жизни. Участники кампании за ограничение населения утверждают, что неконтролируемая иммиграция привела к нагрузке на инфраструктуру и нехватке жилья.

Но эта инициатива весьма рискованная, поскольку она повлияет на пакт между Швейцарией и ЕС о свободном движении рабочей силы и капитала. Это может отрезать компании от талантов за рубежом - что многие считают необходимым - а также поставить под угрозу другие связанные договоры, которые предоставляют швейцарским экспортерам доступ к единому рынку блока ЕС.

Большая поддержка инициативы, по мнению социологов, отражает как экономическое разочарование, особенно в отношении жилья и других расходов, так и антииммигрантские настроения в стране.

«ВВП на душу населения не вырос за последние три года, а реальная заработная плата снизилась», - сказал Стефан Легге, профессор Университета Санкт-Галлена. "Довольно многим людям сейчас хуже, чем три года назад. А потом ищите виноватого".