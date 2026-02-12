Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еще 900 тысяч жителей и хватит! 0 740

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еще 900 тысяч жителей и хватит!
ФОТО: pixabay

Многие уже устали от притока мигрантов.

Швейцарские избиратели на референдуме в июне могут установить предельно допустимую численность населения страны - 10 миллионов и все! Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает swissinfo.ch.

По данному предложению, поддержанному правой Народной партией, или СВП, пройдет общенациональное голосование после того, как сторонники соберут достаточно подписей под швейцарской системой прямой демократии.

И правительство, и парламент выступают против так называемой «инициативы устойчивости», чтобы ограничить население, в значительной степени ограничивая приток иммигрантов, когда достигнуто 10-миллионное число. Тем не менее, инициатива имеет поддержку около 48% избирателей, согласно опросу в декабре. Голосование состоится 14 июня, объявило в среду правительство.

Население Швейцарии выросло примерно на 70% с 1960 года до 9,1 миллиона человек, в основном благодаря спросу на рабочую силу и высокой заработной плате, а также высокому качества жизни. Участники кампании за ограничение населения утверждают, что неконтролируемая иммиграция привела к нагрузке на инфраструктуру и нехватке жилья.

Но эта инициатива весьма рискованная, поскольку она повлияет на пакт между Швейцарией и ЕС о свободном движении рабочей силы и капитала. Это может отрезать компании от талантов за рубежом - что многие считают необходимым - а также поставить под угрозу другие связанные договоры, которые предоставляют швейцарским экспортерам доступ к единому рынку блока ЕС.

Большая поддержка инициативы, по мнению социологов, отражает как экономическое разочарование, особенно в отношении жилья и других расходов, так и антииммигрантские настроения в стране.

«ВВП на душу населения не вырос за последние три года, а реальная заработная плата снизилась», - сказал Стефан Легге, профессор Университета Санкт-Галлена. "Довольно многим людям сейчас хуже, чем три года назад. А потом ищите виноватого".

Читайте нас также:
#референдум #внешняя политика #рабочая сила #Швейцария #экономика #демократия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео