Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения 0 501

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения
ФОТО: Youtube

Евростат: декабрьский импорт российских удобрений подскочил больше чем на 36%. Основным покупателем российских удобрений оказалась Польша.

В декабре 2025 года импорт российских удобрений в государства Европейского союза вырос до максимума за полгода, свидетельствуют данные Евростата.

Оказалось, что в последний месяц прошлого года Евросоюз потратил на этот вид импорта 212,5 миллиона евро. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 36,4 процента. Ноябрьский показатель был превзойден в 1,8 раза.

Основным покупателем российских удобрений оказалась Польша, которая увеличила этот импорт на 35 процентов. Поставки оцениваются в 77,03 миллиона евро. Франция потратила 22,5 миллиона, Испания — 21,5 миллиона, Германия — 20,6 миллиона и Словения — 14,7 миллиона.

Всего за год ЕС закупил у России удобрений на 1,74 миллиарда евро. По сравнению с 2024 годом это почти на четыре процента больше. Достигнутый результат оказался максимальным с 2022 года, когда речь шла о 2,56 миллиарда евро. Главными импортерами по итогам прошлого года стали Польша (632,4 миллиона евро), Германия (181,4 миллиона), Испания (133,9 миллиона), Румыния (128,6 миллиона) и Франция (126,7 миллиона).

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
