Действия США вызвали раздражение в НАТО

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действия США вызвали раздражение в НАТО
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД ФРГ Вадефуль: в НАТО существует раздражение из-за США.

Некоторые заявления американских представителей вызывают раздражение внутри Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает Sky News.

«Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Нам нужно обсудить это здесь, вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и смысл НАТО», — отметил дипломат.

По словам Вадефуля, члены альянса чувствуют, что «находятся под давлением».


#НАТО #США #дипломатия #давление #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

