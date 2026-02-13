Baltijas balss logotype
Мерц провозгласил начало эпохи великих держав 0 481

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мерц провозгласил начало эпохи великих держав
ФОТО: Global Look Press

Guardian: Мерц заявил, что конфликт на Украине стал началом новой эпохи.

Мир вступил в новую эпоху великих держав, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Его цитирует газета The Guardian.

«Мы пересекли порог и вступили в эпоху открытой политики великих держав, силовой политики», — провозгласил бундесканцлер.

По мнению Мерца, «самым ярким проявлением этой тенденции» является начало украинского конфликта.

Ранее Мерц призвал европейцев отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу.

Читайте нас также:
#Европа #геополитика #Фридрих Мерц #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

