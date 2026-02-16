Baltijas balss logotype
Латвия и Эстония оказались в топ-3 покупателей одного российского продукта 0 1049

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия и Эстония оказались в топ-3 покупателей одного российского продукта
ФОТО: Global Look Press

Российский экспорт мелассы вырос в 2025 году в 2,2 раза, пишут СМИ со ссылкой на «Агроэкспорт».

Российский экспорт мелассы — сиропообразной кормовой патоки, побочного продукта сахарного производства — вырос в 2025 году в весовом измерении на 28 процентов, до 555 тысяч тонн, а в денежном — в 2,2 раза, до 58 миллионов долларов. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на «Агроэкспорт».

С учетом того, что около двух третей поставок за рубеж этого вида продукции из России пришлось в прошлом году на Турцию, в топ-3 импортеров также попали Латвия и Эстония, закупившие в РФ мелассу на 3,5 и 4 миллиона долларов соответственно.

Помимо этого в материалах говорится, что в 2025-м поставки впервые были осуществлены в Индию и Абхазию.

Ранее стало известно, что российский экспорт сахара вырос в прошлом году на 18 процентов, превысив миллион тонн. Также сообщалось о рекордном объеме поставок заграничным покупателям российского протеина.

Читайте нас также:
#Эстония #Турция #Латвия #сахар #Индия #Абхазия #экспорт #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео