Несмотря на старания канадских властей, им никак не удается нормализовать отношения с южным соседом. Наоборот, появляются новые проблемы, причем там, где их совсем не ждали. Сейчас премьер-министр Канады Марк Карни пытается договориться с президентом США Дональдом Трампом по поводу почти достроенного моста через реку Детройт – проекта, стартовавшего еще восемь лет назад и вроде бы успешно воплощавшегося в жизнь. Недовольство Трампа вызвало то, что объектом владеют власти штата Мичиган и канадское правительство, а федеральное правительство доли в нем не имеет. В Оттаве гадают, что это, повод выразить претензии к Канаде по другим вопросам или действительная причина недовольства американского президента. Комментируя состоявшийся телефонный разговор, Карни пообещал, что сможет «урегулировать ситуацию».

Скандал вспыхнул несколько дней назад, когда в посте в своей социальной сети Truth Social Трамп обвинил Канаду «в несправедливом отношении» к США. Президент считает, что мост был построен практически без использования американских материалов и вообще весь принадлежит северной соседке, что недопустимо. Трамп будто забыл, что еще во время своей первой каденции положительно оценивал этот инфраструктурный проект, называя «жизненно важным экономическим звеном».

«Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали. А также, что немаловажно, пока Канада не будет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем. Мы немедленно начнем переговоры. Учитывая все, что мы им дали, мы должны владеть, возможно, по крайней мере половиной этого актива», – заявляет теперь американский президент.

Строительство моста, связывающего канадский Виндзор и американский Детройт, началось еще в 2018 году, а проект появился при администрации Барака Обамы. Проект под названием «Международный мост имени Горди Хоу» призван был обеспечить прямое сообщение между системами автомагистралей двух стран. Ответственна как за строительство, так и за финансирование компания Windsor-Detroit Bridge Authority, полностью принадлежащая канадскому правительству. Мост при этом будет в равных долях принадлежать Канаде и штату Мичиган, открытие было запланировано на начало этого года.

В соответствии с соглашением, заключенным более 10 лет назад, Канада будет получать доходы от платы за проезд до тех пор, пока не окупит затраты на строительство, после чего эти деньги будут поделены поровну между Канадой и Мичиганом. Контрактная стоимость моста - 6,4 миллиарда долларов.

Карни, по его словам, указал в телефонном разговоре Трампу на равное разделение права собственности. Он также напомнил, что его страна профинансировала проект, но в строительстве были задействованы сталь и рабочие обоих государств. «Это прекрасный пример сотрудничества между нашими странами», – отметил канадский премьер. Судя по всему, эти аргументы на американского президента не очень подействовали. Он, если верить его заявлениям, намеревается все-таки пересмотреть условия проекта.

На смену риторики Трампа в отношении инфраструктурного объекта, судя по сообщениям СМИ, повлияли лоббистские усилия семьи Морун. Ей принадлежит мост Амбассадор (Ambassador Bridge), который также соединяет Детройт и Виндзор. На протяжении долгого времени семья Морун подавала судебные иски, чтобы не допустить появления второй переправы, которая лишила бы ее доходов. Через Амбассадор проходит почти четверть всех пересечений канадско-американской границы, что делает его одним из самых загруженных пропускных пунктов. Незадолго до публикации поста Трампа Мэтью Морун встретился с министром торговли США Говардом Латником, сообщила газета The New York Times. Затем министр позвонил Трампу.

Вопрос с мостом вбил очередной клин в отношения соседей, которые с начала второго срока Трампа переживают не лучшие времена. У президента США накопилось множество претензий к Оттаве, о которых он упомянул в Truth Social. Во-первых, это запрет на продажу американского алкоголя в провинции Онтарио (там же располагается город Виндзор).

Во-вторых, «неприемлемые» тарифы в Канаде на молочную продукцию, которые «подвергают американских фермеров большому финансовому риску». Не забыл Трамп и про намерения канадских властей наладить связи с Китаем.

В январе Карни достиг соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином о снижении тарифов. Политик также выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где призвал сплотиться против гегемонистской политики великих держав (в число которых входят и США). Подобная попытка отдалиться от США вызвала в Вашингтоне шквал критики. Учитывая, что Канада входит в тройку крупнейших торговых партнеров страны, подобная реакция на стремление Оттавы диверсифицировать свои внешнеэкономические связи и добиться большей независимости от Соединенных Штатов вполне ожидаема.

Трамп уже несколько раз угрожал стране огромными пошлинами. Осенью он ввел 35-процентные пошлины на то небольшое число канадских товаров, не охваченное соглашением о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Договор защищает товарооборот от искусственных экономических барьеров. Затем американский президент угрожал повысить эту ставку до 45 %, а потом и до 100 %, дополнительно введя 50-процентный тариф на самолеты канадского производства. Ни одна из этих угроз так и не была реализована.

В настоящее время администрация Трампа стремится надавить на канадское правительство, напоминая, что в этом году должен состояться пересмотр условий USMCA. Американские чиновники чуть ли не прямо говорят, что их коллегам в Оттаве стоит вести себя лучше (читай: подчиняться США), чтобы соглашение осталось в силе. Тем не менее пока Карни продолжает придерживаться провозглашенного прагматизма во внешней политике страны, сдержанно реагируя на угрозы Трампа.

